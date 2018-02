Reifenstecher in Staffelstein: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter an insgesamt sieben Fahrzeugen in Bad Staffelstein jeweils die hinteren Reifen zerstochen.Die Tatorte befanden sich in der St.-Anna-Straße, der Ringstraße, dem Parkplatz Kirchgasse und der Bauersgasse. Der Gesamtsachschaden wurde auf ca. 1300 Euro beziffert.Die Polizeistation Bad Staffelstein bittet auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 09573-2223-0 oder persönlich zu melden.