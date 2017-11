Plattencover in Lichtenfels zeugen von der "Kunst der Verhüllung"

"Mensch, daheim habe ich noch die Eintrittskarte von meinem ersten Stones-Konzert in Münster. Die hätte ich euch auch noch zur Verfügung stellen können." Hans Kinscher schwelgt in Erinnerungen, als er am Sonntagvormittag in der Spitalpassagen-Galerie die Plattencover und Plakate der legendären Rock-Band in Augenschein nimmt. "1965 muss das gewesen sein", fachsimpelt er begeistert mit Udo Klinger, aus dessen Fundus ein Großteil der Exponate stammt, die die Kultur-Initiative (Kuki) Lichtenfels in einer äußerst sehenswerten Ausstellung noch bis zum 23. Dezember präsentiert.



Drei Cover für eine LP

Wahre Kunstwerke prangen da an den weißen Wänden - Fotocollagen, Flower-Power-Prints, aufwendig gestaltete Cover zum Aufklappen und Klassiker im Original und in Variation sowie Plattenhüllen von namhaften Größen wie Led Zeppelin, Frank Zappa, Cat Stevens, Status Quo und Tom Petty bis hin zu The Who und den Eurythmics: "Das war doch noch ganz was anderes, als wenn ich heute so eine Plastik-CD-Hülle in der Hand habe und kaum noch die Aufschrift lesen kann", findet Udo Klinger und zeigt auf die drei unterschiedlichen Cover, die die Stones allein für "Let It Bleed" herausgebracht haben oder die Damen auf der Hülle von "Eve" von Alan Parsons Project.

"Die Kunst der Verhüllung" im wahrsten Sinn des Worts: Die Kuki hat den Titel mit Bedacht gewählt und nicht nur 2. Vorsitzende Helga Blomeier findet ihn "genial", als sie bei der Vernissage am Sonntag die wenigen Gäste begrüßt. Kunst ist es nämlich in der Tat, was die Kuki in ihren Räumen bereits zum dritten Mal präsentiert. Raritäten und Schätze privater Plattensammler - darunter außer denen von Udo Klinger auch welche von Kuki-Vorsitzendem Markus Häggberg, und von Florian Held. Zu jedem Cover gibt es auch immer eine besondere Geschichte, die Markus Häggberg für die KuKI akribisch recherchiert und kurz zusammengefasst hat.

Aufwendig und ein farbenfroher Hingucker mit Nanu, Jimi & Co als Vishnu, eine Verschmelzung von Fotografie und Malerei ist die aufklappbare Hülle von "Bold as Love" von "The Jimi Hendrix Experience". Als "Ikone der Cover-Kunst" steht an vorderster Stelle The Beatles, Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band" von 1967, ein Cover, das die Beatles in fröhlicher Montage mit 70 lebenden und toten Persönlichkeiten vereint. Gestaltet wurde es gemeinsam von Paul McCartney, Art Director Robert Robert Fraser, Pop-Art-Künstler Peter Blake und dem Fotografen Micheal Cooper. Diesem wohl am häufigsten zitierten LP-Cover räumt die Kuki besonderen Platz ein und präsentiert dazu auch die kuriose Variationen der Bläck Föös, von Frank Zappa, Udo Lindenberg und den Stones.

Außergewöhnlich, düster mit dem kahlen Schädel einer schönen Frau zieren Emerson, Lake & Palmer das Album "Brain Salad Surgery". Faszinierend unverhüllt und staksig elegant inszeniert Fotograf Jean-Paul Goude Grace Jones auf "Island Life". Abstrakt dagegen die von Joni Mitchel gestaltete Hülle für "So Far" von Crosby, Stills, Nash & Young, "richtig süß", einfach zum Anbeißen, mit Schokolade im Titel gibt Chicago X heraus. Eher spartanisch mutet dagegen Leonhard Cohens Cover von "Songs from a Room" an.

"Je länger man sich damit befasst, umso mehr Details findet man", sagt Udo Klinger. Zu jedem Exponat noch eine eigene Geschichte zu erzählen weiß, wie auch zu den faszinierenden Aufnahmen vom Festival von "Rock im Wald", die die Ausstellung abrunden.

Bürgermeister Andreas Hügerich zeigt sich angetan, was die Kuki da zum wiederholten Mal an Musikgeschichte zusammengetragen hat: "Man kann hier gut nachvollziehen, was die Künstler und Bands bewegen wollten. So einige wollten da provozieren und manches wäre heute wohl ein richtiger Skandal." Der Rathauschef spart auch nicht mit Lob für das Engagement der Kuki für das kulturelle Leben in Lichtenfels: "Ohne euch würde hier viel fehlen. Eine Stadt lebt von der Kultur. Dass wir so eine Ausstellung hier in der Stadt haben, ist einfach toll, und das haben wir auch euch zu verdanken. Denn solche Sachen wie die Platten-Cover sind sonst nur in Großstädten zu sehen." Damit hat es der Lichtenfelser Bürgermeister auf den Punkt gebracht: Die Ausstellung ist ein absolutes Muss für alle, die sich für die Kunst und Musik interessieren - "Plattencover, die jeder kennen sollte". Ergänzend dazu gibt es einen nicht minder interessanten Katalog mit allen Hüllen, die in den Jahren 2015-2017 zu sehen waren.