Pfarrer Rebhan ist ein Geschenk für den Seelsorgebereich Marktgraitz

Lars Rebhan ist gleichzeitig der neue Leitende Pfarrer im katholischen Pfarreienverbund Steinach-Rodach-Main. Der 42-Jährige wird damit die Seelsorge in Marktgraitz, Lettenreuth und in der Kuratie Redwitz übernehmen. Die Vorfreude auf den neuen Geistlichen war nach dem Ende der seelsorgerischen Tätigkeiten von Pfarrer und Dekan Michael Schüpferling enorm gewesen.

Trotz denkbar schlechten Wetters war die "Graatzer" Pfarrkirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Christen aus der vorhergehenden Pfarrstelle Lars Rebhans, aus den Pfarreien Hannberg und Weisendorf (Seebachgrund), waren mit einem Bus angereist, um die Einführung ihres ehemaligen Seelsorgers in Marktgraitz miterleben zu können. Mit dem mächtigen Kirchenlied der Marktgraitzer Musikanten "Ein Haus voll Glorie schauet" war dann Rebhan mit fast 40 Ministranten und 20 geistlichen Würdenträgern auf beeindruckende Weise in das Gotteshaus eingezogen.

Stellvertretender Dekan Georg Birkel und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Tanja Schilling begrüßten den "Neuen". In dem folgenden Gottesdienst begleitete Birkel Lars Rebhan zu seinem Priestersitz und übergab ihm das Evangeliar und die Tabernakelschlüssel. Arnold Kalt von der Kirchenverwaltung übergab symbolisch die Kirchenschlüssel.

"Ja ist denn schon Weihnachten?", fragte Georg Birkel provokant in Anspielung auf den Geburtstagstermin des neuen Pfarrers am 24.12. Er sei auf jeden Fall ein Geschenk für den Seelsorgebereich Marktgraitz. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Katja Quidenus aus Redwitz setzte dem noch einen drauf. In Anbetracht des Geburtsortes Stockheim von Pfarrer Lars Rebhan meinte sie auf gut Fränkisch: " No bessär hät's uns go nier treff'n könna." Lars Rebhan teilte den Gläubigen kurz seine Biographie mit. Geboren am 24. Dezember 1974 in Kronach, aufgewachsen in Stockheim, mit 19 Jahren Theologiestudium in München, pastoraler Mitarbeiter in der Pfarrei St. Gangolf in Bamberg, Kaplan in Pegnitz für die Pfarrei Troschenreuth, 2004 Priesterweihe, seit 2007 Pfarrer in Hannberg und Weisendorf, Ausbildung zum kirchlichen Organisationsberater in Freising, seit 2011 Gemeindeberater im Erzbistum Bamberg und nun Pfarrer in Marktgraitz, Lettenreuth und Redwitz.

"Mit Gottes Hilfe bin ich bereit" , war die Antwort von Lars Rebhan auf die Einführungsfrage von stellvertretendem Dekan Georg Birkel, ob er den Dienst als Pfarrer hier antreten wolle. Er sei "freudig gespannt" auf die Arbeit in seinen neuen Pfarreien im pastoralen Team mit den Ehrenamtlichen und im Seelsorgebereich.

"Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er sie richtet, sondern dass sie gerettet werde durch ihn." (Joh 3,16) ist sein Primizspruch. Es ist nicht wichtig, wer pflanzt und es ist nicht wichtig, wer gießt. Wichtig sei das Wachstum im christlichen Sinne, das gelte auch für jede Gemeinde. Darauf ist deren Fundament mit Christus in der Mitte aufzubauen. Jeder, der glaubt, soll nicht verloren gehen. Es zählt dabei nicht der einzelne sondern die Gesamtheit der Gemeinschaft. Er werde versuchen, in s Marktgraitz dem gerecht zu werden. Er möchte weiter daran bauen, was sein Vorgänger errichtet hat. Hier sei eine lebendige Kirche. Auch sei es wichtig, Impulse und Handlungen aus dem Gottesdienst hinauszunehmen. Er er alle, in kirchlichen Gremien mitzuhelfen. Hier sei jeder gefragt und wichtig. Mit der Erneuerung des Taufversprechens der Gemeinde und der Weihwassersegnung vollzog Pfarrer Lars Rabhan seine erste geistliche Handlung.

"Sie wänn sich schnell wohlfüh'n Herr Pfarra", begrüßte Bürgermeister Jochen Partheymüller Lars Rebhan. Dem schlossen sich der stellvertretende Landrat Helmut Fischer und der Redwitzer Bürgermeister Christian Mroseck mit launigen Worten an und überreichten kleine Begrüßungsgeschenke. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, dass er in Marktgraitz ein Stück Heimat finden möge. Der evangelische Pfarrer aus Redwitz, Daniel Steffen Schwarz, freute sich auf eine gute ökumenische Zusammenarbeit. "Wir brauchen einander", erklärte er dazu. Auch Anita Rauch vom Dekanatsrat Lichtenfels wünschte alles Gute für die Arbeit in der neuen Pfarrei. Nach dem Gottesdienst konnten sich alle Gläubigen mit dem neuen Pfarrer im Pfarrzentrum bekanntmachen.