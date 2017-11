Patrick Boos soll Baur-Gruppe strategisch weiterentwickeln

Als Geschäftsführer Marke & Vertrieb ergänzt er das bestehende Führungsteam und bildet zusammen mit Albert Klein und Olaf Röhr die dreiköpfige Geschäftsführung.



Digitale Transformation

Zu den Schwerpunktaufgaben von Patrick Boos zählen die Führung und die digitale Transformation der Kernmarke Baur. Er wirkt zudem mit an der strategischen Weiterentwicklung der Baur-Gruppe, die ihre Geschäftstätigkeit insbesondere auf Online-Handel und Dienstleistungen konzentriert.

Patrick Boos verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung in den Tätigkeitsfeldern Technologie, Medien und E-Commerce. Nach dem Studium begann er 1994 in der SAT1 GmbH. 1999 gründete er sein erstes Internet Start-Up Webmiles, das später an Bertelsmann veräußert wurde.

Anschließend war Geschäftsführer und Vice President Marketplace bei Ebay Deutschland. Als Chief Digital Officer war Patrick Boos von 2010 bis 2013 bei der Ringier Axel Springer Media AG für die strategische Führung und Weiterentwicklung der digitalen Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa verantwortlich. Bis zum Eintritt in die Baur-Gruppe war er Managing Director Consumer Goods & Retail bei der Accenture GmbH. Er verfügt zudem über umfassende Erfahrung als Investor, Manager und Supporter verschiedener Start-Ups.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Patrick Boos einen sehr erfahrenen Manager und Marketing-Experten für unsere Unternehmensgruppe gewonnen haben. Unser neuer Kollege ist ein ausgewiesener E-Commerce-Fachmann, der sich über viele Jahre hinweg intensiv mit den für Baur wesentlichen Zukunftsthemen beschäftigt hat - mit der erfolgreichen Digitalisierung und der Transformation von Geschäftsmodellen", unterstreicht Albert Klein.

Die nun komplette Baur-Geschäftsführung weist folgende Zuständigkeiten aus: Albert Klein ist Vorsitzender der Geschäftsführung und verantwortet das Ressort Steuerung & Koordination. Olaf Röhr führt das Ressort Abwicklung & Dienstleistungen und Patrick Boos Marke & Vertrieb. red