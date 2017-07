Ohne Helm, ohne Licht: Fahrradfahrer kollidieren in Bad Staffelstein - ein Schwerverletzter

Am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Bad Staffelstein in Richtung Schönbrunn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-Jähriger ebenfalls mit seinem Fahrrad in entgegengesetzte Richtung. Da beide Fahrradfahrer keine Beleuchtung hatten, kam es zum Zusammenstoß, so die Infos der Polizei.



Während sich der 16-Jährige bei dem Sturz leichte Verletzungen wie Prellungen und Kratzer zuzog, erlitt der 53-Jährige eine schwere Kopfverletzung und wurde zunächst ins Klinikum Coburg verbracht und anschließend nach Bayreuth in eine Spezialklinik geflogen. Beide Radfahrer trugen zur Unfallzeit keinen Helm. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro.