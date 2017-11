Ölspuren: Das sind die Gefahren, so werden sie beseitigt

Mehrere Feuerwehrmänner stehen an einem gesperrten Straßenabschnitt und bekämpfen mit Besen und einem sandähnlichen Material mühsam eine Ölspur. Derartige Bilder hat man in der Vergangenheit häufiger gesehen. Doch eine Nachfrage bei Andreas Lehe, Kommandant der Lichtenfelser Feuerwehr, ergibt: "Das machen wir gar nicht mehr."



Die Belastung sei in den vergangenen Jahren einfach zu groß geworden. "Solche Fälle hatten wir bestimmt 20 bis 30 Mal im Jahr", sagt Lehe. "Zwischen zehn Minuten für einen kleinen Ölfleck und sechs Stunden für eine kilometerlange Spur war alles dabei. Der Klassiker war ein Linienbus, der seine Runden gedreht hat, ohne etwas zu merken." Das Problem: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren wurden für solche Tätigkeiten regelmäßig von der Arbeit weggeholt. "Das kann man keinem Arbeitgeber erklären, dass sein Angestellter weg muss, um die Straße sauber zu machen", sagt auch der Bad Staffelsteiner Kommandant Stefan Liebl.



Deswegen gibt es seit einiger Zeit eine gesetzliche Grundlage, die die Feuerwehren hier entlastet. Grundsätzlich heißt es im Bayerischen Feuerwehrgesetz (BayFwG): "Das Absichern, Abräumen und Säubern von Schadensstellen ist nur insoweit ihre Aufgabe, als es zur Schadensbekämpfung oder Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren notwendig ist." In einem Hinweis zum Vollzug des Gesetzes merkt das Staatsministerium des Innern an, dass die Feuerwehr nur technische Hilfe leisten soll, "wenn Selbsthilfe einschließlich gewerblicher Leistungen wegen Gefahr im Verzug oder wegen nur bei der Feuerwehr vorhandener technischer Hilfsmittel oder Fachkenntnisse nicht möglich ist."



Bei Ölspuren sei das kaum der Fall, sagt Stefan Liebl: "Wenn keine Dringlichkeit oder größere Gefahr besteht, dann ist das Aufgabe der Bauhöfe." Der jeweilige Vorarbeiter werde informiert, um die Lage vor Ort einzuschätzen. Entweder beseitigen die Bauhöfe die Verschmutzung dann selbst, oder verständigen eine Spezialfirma.



Für eine gründliche Reinigung seien die Feuerwehren sowieso nicht ausgestattet, sagt Andreas Lehe: "Wir konnten grundsätzlich nur eine Grundreinigung machen." Ein Öl-Bindemittel wurde aufgetragen und eingebürstet. Stefan Liebl sagt dazu: "Damit ist es aber nicht getan." Auf bestimmten Straßen sei das sogar hinderlich: "Auf der B 173 in Lichtenfels liegt feinporiger sogenannter Flüsterasphalt. Den würden wir damit zumachen und das Oberflächenwasser würde sich stauen. Das wäre dann eine weitere Gefahr."



Wegen Ölspur in den Graben

Die größte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer ist wegzurutschen, sagt Andreas Lehe: "Die Straße wird sehr rutschig - wie Schmierseife." So geschehen Ende Oktober, als eine Fahrerin bei Buch am Forst mit ihrem Auto wegen einer Ölspur von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im Graben zum Liegen kam. Doch auch die Umwelt ist gefährdet: "Wenn das ins Erdreich gerät, ist das nicht gerade gesund", sagt Lehe. Noch wichtiger sei der Schutz des Grundwassers. Wenn dieses massiv durch austretendes Öl bedroht wird, sei doch die Feuerwehr gefragt: "Um die Umweltgefährdung einzudämmen."



Ansonsten bestehe die Aufgabe der Feuerwehr aber höchstens darin, eine mit Öl verschmutzte Stelle zu sichern, wenn Gefahr im Verzug ist. Was die Bauhöfe nicht erledigen können, das machen Spezialfirmen. "Wir Feuerwehren dürfen übrigens gar nicht in Konkurrenz zu Firmen treten, die das gewerblich machen", erklärt Stefan Liebl. Auch das wurde vom Innenministerium vorgegeben.

Daher braucht es Firmen wie die AGB Dienstleistungs-GmbH aus Bamberg. Sie sind rund um die Uhr in Bereitschaft. Vier Spezialfahrzeuge stehen zur Verfügung, die im Wesentlichen High-Tech-Kehrmaschinen sind. Die drei kleineren reinigen mit Heißwasser und Hochdruck die Straße, eine größere Maschine erledigt gleichzeitig noch das Einbürsten - auf einer Breite von zweieinhalb Metern. "Für eine kleine Ölspur nehmen wir die kleinen Maschinen. Wenn auf der Autobahn etwas passiert und es darum geht, den Verkehr schnell wieder fließen zu lassen, dann nehmen wir die große. Damit wenigstens eine Spur schnell wieder frei ist", sagt Christian Schmitt, Ölspurfachkraft bei AGB.



Jeder Einsatz stelle andere Anforderungen, denn: "Jede Spur ist anders", abhängig von Untergrund, Öl und wie lange es schon eingezogen ist. "Wir beseitigen auch Fett und ähnliches. Erst neulich hatten wir eine fünf Kilometer lange Dieselspur" - und 2015 rund 800 Liter Frittierfett auf und an der A 73 zwischen Forchheim und Nürnberg.