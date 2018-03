Oberleiterbach leuchtet am 2. Juni

Blicke mit Licht lenken





Keine Las-Vegas-Glitzerwelt





Ganz ohne Fachfirma



Der 2. Juni im Überblick

17 Uhr

18 Uhr

21.30 Uhr

23 Uhr

Gegen 0 Uhr

"Oder meinst Du, wir sollten den Spot noch eine Idee nach hinten versetzen?", ruft Markus Drossel jener schemenhaften Gestalt am anderen Ende des Vorgartens zu. "Können wir gerne probieren. Aber wirklich nur ein Stückchen", antwortet Sascha Ott, nach kurzem Überlegen. Er versetzt den Strahler und schaltet ihn mit einem Klackgeräusch an. Vier weitere Male klackt es, dann schält sich die erleuchtete Silhouette des ehemaligen Haupthofs des Bamberger Klosters Michelsberg aus der schwarz-blauen Monotonie der kalten Frühlingsnacht.Testläufe für das Projekt "Oberleiterbach leuchtet", das am Samstag, 2. Juni, stattfindet, gibt es seit vielen Wochen, die Idee entstand sogar schon vor mehr als einem Jahr. "Als dann auch noch der Landkreis Bamberg und das Amt für Ländliche Entwicklung auf uns zukamen, ob wir nicht einen Beitrag für das Jubiläumsjahr 100 Jahre Freistaat Bayern leisten könnten, entschieden wir uns, ,Oberleiterbach leuchtet‘ als einen Höhepunkt umzusetzen", erklärt Angela Hennemann, Zweite Vorsitzende des Gartenbauvereins und Gesamtkoordinatorin von "100 Jahre Freistaat Bayern" in Oberleiterbach. Schnell war klar, dass es nicht bei einem Festtag bleiben würde - und dass jede helfende Hand gebraucht werden würde. "Das ist das Tolle, denn einmal mehr ziehen Feuerwehr, Gartenbauverein, Energiegenossenschaft und Soldatenkameradschaft an einem Strang."Bei "Oberleiterbach leuchtet" wollen die Organisatoren ihr Dorf von einer ganz neuen Seite zeigen. Sie wollen mit Licht Blicke lenken, Blickachsen schaffen und so für den Aha-Effekt bei den Besuchern sorgen. Markus Drossel und Sascha Ott arbeiten nicht zum ersten Mal zusammen. Als Teil er Fotografenformation "Korbstadt-Knipser" haben sie schon so manche Sehenswürdigkeit im Landkreis Lichtenfels zum Strahlen gebracht, unter anderem die Veitskapelle auf dem Ansberg, die Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg, den Hohlen Stein bei Rothmannsthal oder auch die majestätischen Felsen bei Eichig. "Oberleiterbach leuchtet" ist jedoch noch einmal etwas ganz anderes."Was uns sehr freut, ist, dass wir mit unserem Projekt bei den Hausbesitzern offene Türen einrannten. Sie waren alle sofort von der Idee begeistert", loben Angela Hennemann und Markus Drossel den Zusammenhalt. "Wir haben in Oberleiterbach eine Fülle von Baudenkmälern, die Interessenten bereits über den Historischen Dorfrundgang mit QR-Code entdecken konnten. Auf diesem in seiner Art bayernweit einzigartigen Spaziergang durch die Geschichte fußt auch unser ,Oberleiterbach leuchtet‘."Wer bunte Las-Vegas-Showeffekte erwartet, wird enttäuscht. "Nein, wir wollen unsere baulichen Schönheiten stilvoll präsentieren", betonten die Organisatoren. "Was nicht heißt, dass wir doch an der ein oder anderen Stelle farbliche Akzente setzen wollen." Fast zwei Dutzend Illuminationen soll es geben, "vorausgesetzt, uns gehen nicht die Strahler aus". Apropos Strahler: Die Projektverantwortlichen von "Oberleiterbach leuchtet" setzen vor allem energiesparende LED-Scheinwerfer ein. Der Umweltgedanke spielt im ersten und einzigen Bioenergiedorf des Landkreises Bamberg eben immer eine Rolle.Damit alle Gäste am 2. Juni auch ungestört flanieren, schauen und fotografieren können, wird der Kernort für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und geht es nach dem Willen der Lätterbocher, schaltet Bayernwerk an diesem Abend vor den Denkmälern die Straßenbeleuchtung für einige Stunden aus. Man ist im Gespräch. Für das leibliche Wohl sorgten die "Küchenfeen" um Co-Projektleiterin Andrea Hümmer mit fränkisch-griechischen Spezialitäten. Um 18 Uhr sticht der Bamberg Landrat Johann Kalb das erste Fass Bier an und eröffnet damit den Festbetrieb. Dann gibt es Blasmusik, später historische Führungen mit Kreisheimatpflegerin Annette Schäfer, ein kleines Konzert in der 501 Jahre alten Sankt-Laurentius-Kirche, Straßenmusik mit der bekannten Formation "Swingin‘ easy" und etliches mehr. Wer Lust hat, kann auch den vielgelobten Multi-Geocache im Ort ausprobieren, der nachts sicherlich seinen eigenen Charme hat.Bis es so weit ist, geht aber noch jede Menge Wasser den Leiterbach hinunter. Die Vorbereitungen sind ein Kraftakt und ein logistisches Meisterwerk für alle Beteiligten. "Wir haben keine Fachfirma in der Hinterhand, wir stemmen das alleine. Vielleicht wird es dadurch nicht hundertprozentig professionell, sicher aber ein tolles Erlebnis für alle Besucher", meinen die Veranstalter. Ganz nebenbei gilt es noch ein wichtiges Datum zwei Wochen später im Hinterkopf zu behalten: Dann kommt die Landeskommission des Dorfwettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" in den 279-Einwohner-Ort. Auch dafür gibt es für die Truppe um Wettbewerbskoordinator Harald Hümmer richtig viel zu tun.Weitere Informationen rund um eines der schönsten Dörfer Bayerns und einen ersten bildlichen Vorgeschmack auf "Oberleiterbach leuchtet" gibt es unter www.oberleiterbach.de Vollsperrung von OberleiterbachBieranstich durch Landrat Kalb am Festplatz im Eichenweg, danachBlasmusik und Auftritt des KinderchorsIm Laurentiusring: spontane Konzerte von "Swingin‘ easy"Start der Beleuchtung und Führungen"Eine kleine Nachtmusik": Konzert in der Laurentiuskirche mitJudith HirschbergAbschluss am Gemeinschaftshaus/Festplatz