Oberfranken: Schulbus kommt von Straße ab und landet in der Böschung

Wie die Polizei vermeldet, ist es am Mittwochmorgen in Michelau i. Ofr. (Kreis Lichtenfels) zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen.



Ersten Angaben zufolge wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. In den Unfall war kein weiteres Fahrzeug verwickelt, wie es zu dem Unglück kam, ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unklar.