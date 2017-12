Oberfranken: Autofahrer erfasst und verletzt Fußgängerin

Wer hat etwas gesehen?



Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 61-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Kronacher Straße stadtauswärts und bog bei grüner Ampel zum Bürgerweg nach links ab. Dabei übersah er allerdings eine 67-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei grüner Ampel die Straße überqueren wollte. Da sich der 61-jährige auf den Verkehr konzentrierte, nahm er die Frau nicht wahr und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Sie wurde am Unterschenkel und am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.Am Mitsubishi wurde das Kennzeichen und die Motorhaube beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand. Die Polizeiinspektion Lichtenfels sucht nun Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 09571/95200 melden können.