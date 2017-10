Neuer Realschuldirektor Teamspieler wie einst als Handballer

von MARIO DELLER

"Einen kleinen Moment noch, bin sofort da." Peter Gerhardt (50), der vor fünf Wochen seine Stelle als neuer Rektor der Bad Staffelsteiner Viktor-Scheffel-Realschule angetreten hat, ist in seinem neuen Wirkungskreis längst "angekommen". "Ich empfinde meine Arbeit im Schulwesen nicht als Belastung", meint er lächelnd. Selbst in stressigen Phasen scheint er Ruhe zu bewahren - und erfüllt damit wohl die wichtigste Eigenschaft für den Posten eines Rektors. "Ich interessierte mich schon immer für Sprachen", erinnert sich der gelernte Industriekaufmann an die Zeit, als in ihm der Entschluss reifte, die pädagogische Laufbahn anzusteuern. Nach dem Lehramtsstudium der Deutsch und Englisch in Erlangen - die beiden Fächer unterrichtet er übrigens auch als neuer Rektor der Viktor-von-Scheffel-Realschule - führte ihn das Referendariat nach Aschaffenburg und erneut nach Erlangen. Nach ersten Stationen als Lehrkraft in Nürnberg folgte eine siebenjährige Tätigkeit an der Staatlichen Realschule Coburg II. Seine Frau stammt aus Rödental, weshalb eine räumliche Umorientierung sinnvoll war. Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 nahm Gerhardt zwei Jahre lang die Aufgabe des Zweiten Realschulkonrektors an der Staatlichen Realschule Coburg I wahr, ehe ihn sein beruflicher Weg an die Staatliche Realschule in Neustadt bei Coburg führte als Konrektor bis Ende des vergangenen Schuljahres, mithin fünf Jahre.

Die Viktor-von-Scheffel-Realschule Bad Staffelstein habe er bereits vor vier Jahren als Mitwirkender in einem Evaluationsteam kennengelernt, so Gerhardt. "Den positiven Eindruck von der Schule, der sich mir damals hier bot, hatte ich noch in Erinnerung, als nach der Verabschiedung von Heinz Zech in den Ruhestand die Stelle des Schulleiters ausgeschrieben war." Man lag sofort auf einer Wellenlänge, er habe sich sehr gut eingelebt. "Natürlich muss ich hier und da noch etwas nachfragen, aber es hat sich alles bereits gut eingespielt", zieht er ein erstes positives Fazit und weiß, dass ein neuer Rektor als Einzelkämpfer natürlich auf verlorenem Posten stünde: "Mein Dank gilt daher auch der Lehrerschaft an der Viktor-von-Scheffel-Realschule. " Bei der Einarbeitungs- und Eingewöhnungsphase stehe man ihm hilfsbereit zur Seite. "Ich freue mich auf eine reizvolle Aufgabe als Leiter der Viktor-von-Scheffel-Realschule, auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und den Eltern und natürlich - vor allem - auf erfrischende Schülerinnen und Schüler", meint der heute in Großheirath wohnende gebürtige Gefreeser.

Genauso viel Engagement an den Tag legen wird Gerhardt betreffend der Mitwirkung an der Ausbildung von fünf angehenden Lehrkräften, die sich in diesem Schuljahr als Referendare an der Viktor-von-Scheffel-Realschule einbringen. Der verheiratete Vater zweier zehn beziehungsweise elf Jahre alter Kinder sprüht vor Tatendrang. Und er macht mit seinen 50 Jahren einen sehr fitten Eindruck. Und der kommt nicht von ungefähr. Der neue Schulleiter spielte früher unter anderem leidenschaftlich gern Handball, heute findet er Ausgleich beim Joggen. "So zwei oder dreimal in der Woche nehme ich mir Zeit dafür, am liebsten bin ich im Banzer Wald unterwegs", so Gerhardt, der eine Liebeserklärung an seinen neuen beruflichen Wirkungskreis folgen lässt: "Überhaupt ist die Region hier ein herrliches Fleckchen Erde und hat viel zu bieten."

Er spricht von den Vorteilen des an der Viktor-von-Scheffel-Realschule umgesetzten Lehrerraumkonzeptes, die wichtige Zusammenarbeit mit externen Partnern wie der Hanns-Seidel-Stiftung zum Zwecke des Praxisbezugs und viele weitere Aspekte der schulischen Arbeit. In seiner Handballerzeit hat Peter Gerhard seine Mannschaft mit so manchem per raffiniertem Dreher oder Hüftwurf erzielten Treffer jubeln lassen. Aber auch da brauchte es intelligente Zuspiele und einen guten Spielaufbau. Für die gesteckten Ziele gemeinsam an einem Strang ziehen - dieses Motto beherzigte der Teamplayer Peter Gerhardt damals auf dem sportlichen Parkett und bei seinen bisherigen beruflichen Etappen. Auch die Schüler sollen am Ende der "Saison" jubeln. Als neuer spiritus rector der Viktor-von-Scheffel-Realschule begreift er sich als Teil des Ganzen und sieht dem noch jungen Schuljahr 2017/18 optimistisch entgegen: "So wie ich das bisher hier sehr positiv erleben durfte, ziehen alle an einem Strang. Und wenn das der Fall ist, klappt es auch."