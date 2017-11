Neue Sonnensegel sollen die Marktgraitzer Kinder beschatten

Bei einer Begehung der Kindertagesstätte war das defekte und inzwischen abgebaute Sonnensegel auf dem Spielplatz und die Überlegung, dafür Bäume zu pflanzen, thematisiert worden. Gemeinderat Michael Schmölzing stellte diesbezüglich die Frage: "Dürfen unsere Kinder überhaupt noch in die Sonne?" Doch darum alleine ging es nicht. Bereits bei der Begehung war ersichtlich geworden, dass die Pflanzung von zwei oder drei Bäumen den gewünschten Schatten zur Folge hätte. Bäume würden aber wiederum schnell die Dachrinne der Kindertagesstätte verschmutzen. Die Bepflanzung mit Bäumen hätte in der Nähe der Kanalleitung auch ein Zuwachsen des Kanals zur Folge. So einigten sich die Räte darauf, wieder ein Sonnensegel bzw. überdimensionale Sonnenschirme installieren zu lassen. Inwieweit zusätzliche Ablagemöglichkeiten im Bereich der Garderoben möglich sind, wird nach einem Gespräch mit Bernd Müller vom Bauhof weiterverfolgt werden. Bürgermeister Jochen Partheymüller hatte hier die Hoffnung, dass dies in Eigenleistung geschehen könne. Nicht umhin kommt man aber, einen Materialschrank (rund 1000 Euro) zu kaufen.Ebenso verhält es sich mit der Anschaffung eines Gartenhäuschens zur Unterbringung von Fahrzeugen und Gartengeräten ( 950 Euro) für die Kindertagesstätte

Zum Sachstand des Baus der Rampe am Eingang der Turnhalle und des Schwimmbades konnte Bürgermeister Jochen Partheymüller ausführen, dass diese kurz vor ihrer Fertigstellung steht. Lediglich Geländer und Beleuchtung müssten noch angebracht werden.

Am ersten Adventssonntag findet auf dem Marktplatz der 39. Marktgraitzer Weihnachtsmarkt statt. Blaskapelle, Nikolausbesuch, örtliche Vereine, zahlreiche Fieranten: "Es wird wieder einiges an diesem Tage los sein", meinte Bürgermeister Jochen Partheymüller.