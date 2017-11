"Musikalisch in den Advent"

Am Sonntag,3. Dezember, gastiert um 16 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen das Vocalconsort Leipzig unter der Leitung von Gregor Meyer und stimmt sein Publikum auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Die Zuhörer dürfen sich freuen auf Werke von Günter Raphael, Michael Praetorius und Tomas Luis de Victoria. Festlich umrahmt wird das Konzert durch Harfe (Susanne Globisch) und Orgel (Markus Ritzel).



Karten für das Konzert gibt zum Preis von 27 Euro (Kat. 1), 17 Euro (Kat. 2) und zwölf Euro (Kat. 3) bei nachfolgenden Stellen erwerben. In der Kategorie 1 gibt es nur noch Restkarten. Die Karten können unter anderem erworben werden im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 1, in der Tourist-Info der Stadt Lichtenfels, Marktplatz 10, und an der Kreiskasse im Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 28 - 30. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Ermäßigung für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Ehrenamtskarteninhaber nur mit Ausweisvorlage an der Konzertkasse. red