Multivisionsabend in der KIS

Der Audi-Video-Treff (AV-Treff) Obermain und die Kultur-Initiative BadStaffelstein (KIS) laden am kommenden Freitag zum Multivisionsabend in diealte Darre am Stadtturm ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.Die Organisatoren Rosi Jöhrig, Eugen Schneiderbanger und Siggi Mischkewerden vom Medienprofi Achim Maier unterstützt. Er zeigt, wie einfachund günstig es ist, digital gemachte Aufnahmen auf großer Leinwandüberzeugend zu präsentieren! Lassen Sie Ihre eigenen Aufnahmen nicht aufder Festplatte verstauben, sondern lernen Sie getreu seinem Motto"Bilder besser präsentiert", was man daraus machen kann.Achim Maier ist einer der Ausrichter der 321-Challenge. Das ist eininternationaler Wettbewerb für AV-Schauen. Die Autoren haben hier dieMöglichkeit, eine Geschichte mit Bildern zu präsentieren. Dabei gibt esnur die Regel, dass keine digitale Diaschau länger sein darf als dreiMinuten 21 Sekunden. 2017 wurden hierzu weit über 100 Werke aus derganzen Welt eingereicht. Weitere Informationen zur Teilnahme 2018stehen auf www.challenge321.org/ . Am Freitagabend zeigt Achim Maier zahlreiche prämierte Beispielschauen aus diesem Wettbewerb.