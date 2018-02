MoJo sorgt für Glücksgefühle

Wenn im Spätsommer auf dem Lichtenfelser Säumarkt Konfetti durch die Luft wirbelt, dann haben sich keine Pappnasen im Datum geirrt, sondern ist das Ausdruck purer Freude über das Lied "My Girl". "Wenn wir den Oldie der amerikanischen Soulband Temptations spielen, dann ist das für unsere Fans wie eine vorgezogene Weihnachtsbescherung. Sie tanzen und singen voller Überschwang im selbst erzeugten Papierschnipsel-Regen", erzählt Moritz Eisentraut von der Formation MoJo. Seit über 25 Jahren sind die Musiker fester Bestandsteil des Lichtenfelser Korbmarkts. Stammgäste sind die sechs Akteure auch im Gasthaus "Zur Linde" in Unnersdorf bei Bad Staffelstein, wo sie am Samstag, 3. März, um 21 Uhr ihre unverwechselbare musikalische Note abgeben.



Swing, Blues, Rock'n'Roll - das Sextett spielt eine Musik, die Glücksgefühle bei den Zuhörern freisetzt. Der Lichtenfelser Moritz Eisentraut (Gitarre und Gesang) und seine musikalischen Mitstreiter Joachim Burdack aus Leipzig (Saxophon, Flöte, Mundharmonika und Gesang), Gerd Löffler aus Lichtenfels (Gitarre und Gesang), Yvonne Preising aus Großheirath (Piano), Heiko Jakob aus Grub am Forst (Bass und Gesang) sowie Jürgen Höhn aus Coburg (Schlagzeug) wollen das musikalische Rad nicht neu erfinden, sondern greifen lieber auf den großen musikalischen Fundus zurück, den Blues und Rock'n'Roll bereithalten.