Mit Yoga und Qi Gong die eigene Mitte finden

Alle Kurse finden im Übungsraum des Kneipp Vereins, Haus der Vereine (Jugendzentrum) Köstener Straße 6 in Lichtenfels statt. Anmeldung und nähere Informationen bei den Kursleitungen. In der zweiten Januarwoche fangen die neuen Yoga-Kurse ( Kursleitung Marianne Müller, Tel. 09571/4785; und Pia Dück, Tel. 09571/6398) des Kneipp-Vereins an. Das Wort Yoga hat viele Bedeutungen, wird jedoch meist mit Einheit übersetzt, was die Verbindung von Körper, Geist und Seele widerspiegelt.



Durch regelmäßiges Üben von Yogahaltungen, Atemübungen und Meditation entwickelt der Mensch ein gesundes Gleichgewicht zwischen Flexibilität, Kraft, Ausdauer und Stabilität. Neben körperlicher Stärke spürt der Übende immer mehr emotionale Spannkraft, die hilft den Anforderungen des Lebens besser gewachsen zu sein.



Qi Gong (Kursleitung Karl-Heinz Müller, Tel. 09571/6542), eine chinesische Meditations- Konzentrations- und Bewegungsform bedeutet übersetzt die Arbeit mit der Lebensenergie. Die Übungen dienen zur Harmonisierung und Regulierung des Qi - Flusses im Körper, Geist und Seele werden in Gleichklang gebracht und gehalten.



Tai Chi (Kursleitung Karl-Heinz Müller, Tel. 09571/6542) steht für chinesische Bewegungsmeditation und Gesundheitsstärkung. Die sanften, aufeinanderfolgenden, meist fließend ineinander übergehenden Bewegungen des Tai Chi führen zu mehr Beweglichkeit und einem besseren Körpergefühl, verhelfen zu Ruhe und innerer Stärke.



In der Fitness- und Gesundheitsgymnastik (Kursleitung Gerda Hoch-Geiger, Tel. 09571/9400112) wird durch gymnastische Bewegungen dem Steifsein vorgebeugt. Die Körpermuskulatur, vor allem des Rückens wird gestärkt und gezielt an den "Problemzonen" gearbeitet.



Zen-Meditation (Leitung Harald Rausch, Tel. 09571/73323) ist eine Sitzmeditation zu der drei Dinge gehören: Körperhaltung, Atmung und innere Haltung. Durch Zen soll die Fähigkeit erworben werden, die Zerstreuung des Geistes abzustellen um seelisches Gleichgewicht und Ruhe zu erlangen.



Zen-Meditation, Leitung Harald Rausch (09571/73323)

Montag 17.00 - 18.00 Beginn 08.01.18



Yoga, Kursleitung Marianne Müller (09571/4785)

Dienstag 8.45 - 9.45 Beginn 09.01.18

Dienstag 10.00 - 11.00 Beginn 09.01.18

Dienstag 17.00 - 18.00 Beginn 09.01.18

Dienstag 18.15 - 19.15 Beginn 09.01.18

Dienstag 19.30 - 20.30 Beginn 09.01.18



Yoga, Kursleitung Marianne Müller (09571/4785)

Mittwoch 9.30 - 10.30 Beginn 10.01.18

Mittwoch 17.15 - 18.15 Beginn 10.01.18



Yoga, Kursleitung Pia Dück (09571/6398)

Dienstag 8.15 - 9.15 Beginn 09.01.18

Donnerstag 9.30 - 10.30 Beginn 11.01.18

Donnerstag 17.15 - 18.15 Beginn 11.01.18

Freitag 9.30 - 10.30 Beginn 12.01.18



Kinderyoga, Kursleitung Pia Dück (09571/6398)

Donnerstag 14.45 - 15.45 Beginn 11.01.18

Donnerstag 16.00 - 17.00 Beginn 11.01.18



Tai Chi (Peking-Form) Qi Gong, Kursleitung Karl-Heinz Müller (09571/6542)

Montag 18.30 - 20.30 Beginn 08.01.18



Qi Gong Kursleitung Karl-Heinz Müller (09571/6542)

Donnerstag 18.30 - 19.30 Beginn 11.01.18

Donnerstag 19.45 - 20.45 Beginn 11.01.18



Fitness - und Gesundheitsgymnastik, Kursleitung Gerda Hoch-Geiger (09571/9400112)

Dienstag 15.30 - 16.30 Beginn 09.01.18



Qi Gong, Kursleitung Elke Mahr (09571/71870)

Mittwoch 18.30-19.30 Beginn 10.01.18



Qi Gong - Tai Chi - Runen, Kursleitung Ralph Wenke (09571/948744)

Freitag 18.00 - 19.00 Beginn 19.01.18



Qi Gong Workshop mit Emil Sandkuhl 09.03.18-11.03.18



Klangsymphonie mit Kerstin Strohmeier-Harz 21.04.18



Feldenkrais Workshop 05.05.18 Intermusicalisch mit fränkisch-jüdischem Programm "Brider sennen mir gewesen" 05.05.18 in der ehemaligen Synagoge



Qi Gong Workshop mit Zusana Sepkova Thaller 16.11.18-17.11.18