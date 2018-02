Mit Ork und Elbenkönigin durch die Lichtenfelser Nacht

Nichtmenschliche Wesen schleichen im Schutz der Dunkelheit durch die Deutsche Korbstadt. Die einen dienten seit jeher den dunklen Kräften der Macht, die anderen stehen auf der Seite des Lichts. Wenn allerdings Orks und Elbenkönigin gemeinsam durch die Nacht ziehen, dann ist Kneipenfasching in Lichtenfels. Dann zieht ein buntes Völkchen durch die Straßen der Stadt, feiern verkleidete Narren ausgelassen mit. In diesem Jahr waren es vier Kneipen, die sich am bunten Treiben beteiligten.

"Der Fasching ist die fünfte Jahreszeit", sagt eine Lichtenfelserin gut gelaunt. Die Tour der Gruppe beginnt im "Pinkus". Hier sorgen das DJ-Duo "The Heart Boys" für ausgelassene Stimmung. Auf dem Plattenteller kommt Partymusik, von Après-Ski bis Ballermann. Danach will die Gruppe noch den anderen Kneipen einen Besuch abstatten. Im "Paddy's Rest" - Irish Pub in der Stadtknechtsgasse geht es dann unter dem Motto "irischer Kneipenfasching" weiter. Im Café Herolds ist eine fünfköpfige Mädels-Gruppe zwischen 30 und 38 Jahren anzutreffen. Für ihre Tour durch die Lichtenfelser Kneipen haben sie sich erst einmal gestärkt. "Verkleiden muss sein", sagt eine. Drei von ihnen sind zum ersten Mal beim Lichtenfelser Kneipenfasching unterwegs. Dass es ihnen Spaß macht, ist ihnen anzumerken. Der Kneipenfasching ist zudem eine gute Gelegenheit, um Freunde zu treffen und gemeinsam von Lokal zu Lokal zu ziehen. Gute Stimmung herrscht auch im "Paunchy Cats" in der Coburger Straße. Die Musik lud in allen vier Location zum unbeschwerten Fröhlichsein ein.