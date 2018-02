Mit "geliehenem" Feuerwehrauto Unfall gebaut und geflüchtet

Von einem lauten Knall ist am Samstag gegen 0.15 Uhr eine Anwohnerin der Michelauer Straße in Schwürbitz aufgeschreckt worden. Als sie auf der Straße nach dem Rechten sah, musste sie feststellen, dass ihr geparkter BMW angefahren und an der linken Seite erheblich beschädigt worden war.



Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Verursacher mit einem roten Kleinlaster in Sprintergröße unterwegs gewesen sein muss. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.





10.000 Euro Schaden



Am Samstag gegen 10 Uhr meldete sich dann ein Marktzeulner bei der Polizeidienststelle in Lichtenfels und gab sich als Verursacher des Unfalls zu erkennen. Das Verzwickte an der Sache ist, dass der Mann sich ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Marktzeuln ausgeliehen hatte, um einen Kumpel abzuholen.



Bei diesem unbefugten Gebrauch kam es dann zu dem Unfall. Der Schaden dürfte bei insgesamt 10.000 Euro liegen.