"Marriage Week" in Lichtenfels: vom Geheimnis einer guten Ehe

Reicht die Liebe allein für ein Leben zu zweit? Wie viel Toleranz braucht es, wie viel Vergebungsbereitschaft, wie viel Wertschätzung? Was ist das Geheimnis einer guten Ehe? "Ein Geheimrezept gibt es nicht", meinen Sabine und Klaus Rübensaal. Die beiden können selbst fast ein Ehejubiläum feiern, sind inzwischen 24 Jahre verheiratet. Aber auch sie wissen, dass es nicht immer einfach ist, miteinander auszukommen. Trotzdem finden sie, dass die Ehe die nachhaltigste und prägendste Lebensform für die Gesellschaft ist und haben deswegen 2014 die Initiative "LIF für Ehe" zur Stärkung der Ehe ins Leben gerufen.Im Rahmen des "Marriage Day" am Sonntag hatte die Stadt Lichtenfels mit Unterstützung von Sponsoren Frischvermählte und Ehejubilare auf Schloss Schney zu Brunch, Musik und mehr eingeladen, und es kamen zahlreiche, wenn auch zum Teil wegen der winterlichen Straßenverhältnisse etwas verspätet. Als die Initiatoren vor vier Jahren mit ihrer Idee für eine "Marriage Week" in Lichtenfels an ihn herangetreten seien, habe er sie gerne unterstützt, unterstrich Bürgermeister Andreas Hügerich. Es freue ihn, dass die Veranstaltungsreihe immer mehr Zuspruch erfahre. Es sei ihm schon früher als Standesbeamter immer eine besondere Freude gewesen, junge Paare in den "Hafen der Ehe" begleiten. Ein Hafen, so philosophierte der junge Verwaltungschef, biete die Voraussetzungen, dass etwas darin ankommt: ein Schiff, das wiederum in einem Hafen sicher sei. Doch dafür sei ein Schiff nicht gebaut, sondern für den Weg auf der See und der könne manchmal auch ziemlich bewegt sein. "Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann", zitierte Hügerich den dänischen Schriftsteller Sören Kierkegaard und deswegen wolle er dazu Mut machen. "Die Initiative ,LIF für Ehe‘ leistet eine Arbeit, die für uns als Stadt und für den Zusammenhalt ungemein wichtig ist", lobte er das Aktionsbündnis. "Das ist die Chance für Lichtenfels, Menschen bei der Familiengründung zu unterstützen, zu begleiten, ihnen eine Heimat zu geben." Die Marriage Week und der Marriage Day brächten Paare verschiedener Generationen zusammen: "Da merken wir auch, dass viele Lichtenfelser sich mit ihrer Stadt identifizieren. Das ist toll", freute sich der Bürgermeister, ebenso wie darüber, dass die Zahl der Eheschließungen in den vergangenen beiden Jahren wieder gestiegen sei: von 90 in 2015 über 96 in 2016 auf 115 in 2017.Doch wie schaffen es Ehepaare, über Jahrzehnte einen gemeinsamen Lebensweg zu gehen? "Schwer" sei es manchmal, sagt Dong-Ju Mischke, die mit ihrem Mann inzwischen 40 Jahre verheiratet ist. "Am Anfang natürlich nicht, aber dann, wenn die Kinder da sind. Und wenn die Kinder ausziehen, fängt man noch einmal neu an. Aber wenn man Krisen überstanden hat, wächst das Vertrauen. Ich möchte meinen Mann noch sehr sehr lange haben", lächelt sie ihn an und Siegfried Mischke lächelt zurück: "Es ist wichtig, die Stärken und Schwächen des anderen zu tolerieren.""Wenn zwei starke Persönlichkeiten aufeinander treffen, ist es nicht immer einfach", wissen auch Andrea und Elmar Kerner, die sich vor 25 Jahren das Ja-Wort gegeben haben. "Aber man darf nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird. Krisensituationen gehören zu jeder Ehe, man muss einfach schauen, wo es einen gemeinsamen Nenner gibt und sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, was man am Partner besonders schätzt!""Einander zuhören und tolerant sein, Kritik aushalten und ertragen können und Kompromissbereitschaft ist wichtig", sagt Josefine Gagel, die mit ihrem Mann Georg seit fünf Jahrzehnten durchs Leben geht. "Die Liebe ist die Wurzel, und dass man sich aneinander reibt ist ganz normal."Man müsse auch Gewitter überstehen können, denn nach Regen kommt bekanntlich wieder Sonnenschein, weiß Isolde Küthe, die ihren Gatten Otto inzwischen 40 Jahre kennt, und sie rät: "Man muss sich gegenseitig auch Freiraum gewähren!" "Vergebungsbereitschaft braucht es", meint Klaus Rübensaal, für seine Gattin ist er "auch der beste Freund, ein echter Schatz, jemand, dem ich einfach alles sagen kann." Kurzum: "Patentrezept gibt es keines, es muss von beiden Seiten einfach Kompromissbereitschaft da sein", findet Herbert Köhler, der mit seiner Gattin Gerti bereits das 50. Ehejubiläum begehen konnte.Oftmals seien junge Paare heute viel zu leichtlebig: "Wir mussten damals unserem Vermieter versprechen, dass wir heiraten, sonst hätten wir die Wohnung nicht bekommen." "Weil es einfach gepasst hat", haben sich Jasmin und Michael Macheleid vor drei Jahren das Ja-Wort gegeben, die mit 27 beziehungsweise 26 Jahren die jüngsten beim "Marriage Day" auf Schloss Schney sind. Sie hätten "einfach gewusst, dass es der Partner sei, mit dem wir eine Familie gründen und alt werden wollen." Die Eltern einer Tochter von 15 Monaten sind um zweiten Mal bei der Veranstaltung, weil sie ihnen so gut gefällt. Wiederholung erwünscht.Folgende weitere Veranstaltungen sind im Rahmen der Mariage Week in Lichtenfels geplant:• Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr Ökumenischer "Scherbengottesdienst" zum Ehealltag für jedermann in der Bartholomäuskapelle am Lindenplatz in Lichtenfels¬Unterwallenstadt mit Pastoralreferent Thomas Reich mit Pfarrerin Anne Salzbrenner• Donnerstag, 8. Februar, von 14 bis 15 Uhr Flechtkurs "Weidenherzen" im Stadtschloss Lichtenfels mit Heinrich Geßlein, Anmeldung auf www.flechtworkshops.de oder bei der Tourist-Information, Marktplatz 10, Tel. 09571/795101 (Teilnehmerzahl begrenzt!).• Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr ökumenische Segnungsfeier zum Valentinstag in der Basilika Vierzehnheiligen• Samstag, 17. Februar, von 10 bis 16 Uhr Ehevorbereitungstag "ZusammenWachsen - Was braucht eine Beziehung zum Wachsen?" auf Schloss Schney; Referentin Bettina Lichtlein und ihr Team geben Tipps und Anregungen. Anmeldungen sind bis zum 11. Februar unter Tel.: 09571/1694016 oder per Mail an lif-fuer-ehe@web.de möglich.Außerdem wird noch bis zum 28. Februar ein Stadt-Such-Spiel für Ehepaare angeboten, bei dem die Teilnehmerdie Stadt und den Partner besser kennenlernen können. Teilnehmerformulare gibt es beim Bürgerservice im Rathaus Lichtenfels oder per Mail an lif-fuer-ehe@web.de. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Es sind Buchpreise zu gewinnen.Da die Marriage Week ehrenamtlich umgesetzt wird, sind Spenden willkommen. Ansprechpartner der Initiative "LIF für Ehe" sind Sabine und Klaus Rübensaal, Tel.: 09571/1694016, E-Mail lif-fuer-ehe@web.de. Weitere Informationen gibt es auch unter www.marriage-week.de