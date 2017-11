Marktzeuln: Schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung - Frau stirbt beinahe wegen Regenschutz

Abzug verstopft



Weil ein 47-Jähriger aus Marktzeuln im Landkreis Lichtenfels offensichtlich über die Sommermonate seinen Kamin mit einem Helm abdeckte, erlitt dessen Lebensgefährtin eine schwere Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung.Wie die Polizei mitteilt, hatte die 49-Jährige hatte am Sonntagmorgen um 01.00 Uhr noch selbst den Rettungsdienst verständigt, weil sie Herzrasen und Kopfschmerzen hatte. Der herbeigeeilte Notarzt attestierte eine extreme Rauchgasvergiftung und ließ die Frau umgehend ins Krankenhaus bringen.Zunächst war den zweiduzend Feuerwehrmännern und der Polizei die Ursache nicht klar. Erst eine Absuche mit einem hinzugekommenen Kaminkehrer konnte den Grund für die massiven Vergiftungserscheinungen der Frau liefern: Ihr Lebensgefährte hatte den Schornstein auf dem Dach mit einem Stahlhelm gegen eindringendes Regenwasser abgedeckt, weshalb der giftige Rauch nicht mehr abziehen konnte.Wie gefährlich Kohlenmonoxid ist, zeigte ein Fall in Arnstein. Dort starben sechs Jugendliche an einer Vergiftung. Die 49-Jährige wusste dies zwar, hatte aber bei der Inbetriebnahme der Heizungsanlage nicht mehr daran gedacht. Der Wohnungsinhaber selbst ist derzeit verreist.