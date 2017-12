Marktzeuln ehrt verdienstvolle Bürger

Blutspender und aktive Feuerwehrleute erhielten Urkunden, Ehrenkreuze und Präsente.

Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech (FW) zog in seinem Jahresrückblick eine positive Bilanz. Die "Blechbüchsen" des Musikvereins umrahmten die Feier im Foyer des historischen Rathauses. Anschließend erfreuten sich Ehrengäste, Verwaltung und Stadtrat an kulinarischen Genüssen in der Gaststätte "Zum alten Bappela". Zunächst rief der Bürgermeister die wichtigsten Entscheidungen und Ereignisse des Jahres 2017 in Erinnerung. Mit der Planfeststellung und dem Bau der B 173 neu erhoffte er sich eine Entlastung der Ortsdurchfahrt vom überregionalen Schwerverkehr, die trotz Tonnagebeschränkung auf zwölf Tonnen nicht den gewünschten Erfolg gebracht hätte. "Besser werden könnte es, durch die Herabstufung der Staatsstraße zu einer Kreis- oder Ortsverbindungsstraße und der Übernahme der Kreisstraße LIF 13 durch das Land Bayern mit Verlegung der Staatsstraße auf diese Strecke", hoffte Friedlein-Zech. Auch der Schwerlastverkehr durch den Sand- und Kiesabbau werde 2018 enden, da nur noch in den Randbereichen Sand gewonnen werden könne. Alle zuständigen Politiker sprächen sich vehement gegen die geplante Stromtrasse P44 mod. aus. Eine weitere Trasse neben der neuen sei unerträglich, so Friedlein-Zech. Die Vollsperrung der Durchgangsstraße in Zuge der Sanierung der Rodachbrücke rufe keine Begeisterung hervor, stellte der Bürgermeister fest. Das staatliche Bauamt hätte bereits darauf hingewiesen, dass die Situation in Marktzeuln nicht mit den Sanierungen der Brücken in Burgkunstadt oder Hochstadt zu vergleichen sei, wo Ersatzbrücken gebaut wurden. Mit 813 000 Euro bezifferte der Bürgermeister die Sanierung der Grundschule. Entscheidungen über Zuschüsse könnten noch nicht gefällt werden, da die Regierungsbildung in Berlin noch nicht erfolgt sei. Die notwendige Veränderung des Marktareals, mit einer notwendigen Verbeiterung der Marktstraße und der Verlegung der Verkaufsstände, wecke keine Begeisterung, teilte Friedlein-Zech mit. Der Grunderwerb für ein neues Baugebiet "Sandersgarten-Nord" sei abgeschlossen und es könne in naher Zukunft Bauland ausgewiesen werden. Bei der Breitbandversorgung werde Marktzeuln wieder einen Spitzenplatz im Landkreis einnehmen, da durch den im Mai geschlossenen Vertrag die Verlegung mit Glasfaser bis ans Haus geplant sei. Als erfreulich bezeichnete Friedlein-Zech den Haushalt 2017, der ohne Kreditaufnahmen auskomme, Der Schuldenstand könne bis Ende des Jahres auf 960 397 Euro reduziert werden, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 624 Euro entspreche. Damit liege die Prokopf-Verschuldung weit unter den oberfränkischen Gemeinden. "Angesichts der zwingend notwenigen Ausgaben in der Zukunft werden wir nicht um neue Schulden umhinkönnen. Dies steht und fällt mit der Zuschusshöhe bei der Sanierung der Grundschule", gab der Bürgermeister zu bedenken.

2. Bürgermeisterin Petra Niechziol (SPD) bedankte sich beim Bürgermeister der Verwaltung und dem Bauhof für die gute Zusammenarbeit. Ehrungen Für 25-jährige Dienstzeit verlieh der Stellvertreter des Landrats, Helmut Fischer, im Auftrag der Staatsregierung das Ehrenkreuz der Feuerwehr an Uwe Gaebel.

Der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes, Thomas Petrak, ehrte Blutspender. Sandra Brandmeier spendete 50 Mal Blut, Markus Heid 75 Mal und Alfred Bernhardt 150 Mal. In seiner Laudatio bezeichnete er Marktzeuln als beispielhaft.

Für ihr ehrenamtliches Engagement ehrte Bürgermeister Friedlein-Zech Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die beste Ergebnisse beim Kreisjugendleistungsmarsch erzielten. Die Gruppe Marktzeuln 2 errang den ersten Platz, qualifizierte sich zum Bezirksentscheid in Marktredwitz und belegte dort den 5. Platz. Victoria Linz holte sich den Titel bei den Europameisterschaften im Kickboxen. "Ich möchte noch mehr international erfolgreich sein", sagte die 18-jährige Schülerin des Meranier-Gymnasiums. Der Musikverein Marktzeuln erhielt höchstmögliche Wertungen beim Bundesbezirksmusikfestes. Grund für Bürgermister Friedlein-Zech, die Vorsitzende Barbara Lang und Dirigent Christian Stenglein zu ehren. Er sei auch der Komponist der Zeulner Hymne. Als lebendigen Verein bezeichnete der Bürgermeister den Geflügelzuchtverein Marktzeuln. Bei der Landes-Geflügelschau in Straubing erhielt Gerhard Hümmer den Titel Bayerischer Meister und Paulina Gampert Bayrische Jugendmeisterin. Zum Ehrenmeister der bayerischen Rassegeflügelzucht wurde Wolfgang Lex ernannt. Zum Schluss hoffte der Bürgermeister auf den Klassensieg der Fußballer des TSV Marktzeuln, die dann im nächsten Jahr zur Ehrung anstehen würden.