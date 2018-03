"Löschzwerge" mit gemeindlichem Segen

Der dazugehörige Tagesordnungspunkt hieß "Beschlussfassung zur Einrichtungen von Kindergruppen in der Feuerwehr Marktgraitz". Die Betreuerin der "Graatzer Löschzwerge", Julia Stübinger, zeigte sich sehr zufrieden über die Entwicklung. Die Zahl der Jüngsten in der Feuerwehr sei im Vergleich zum Vorjahr nochmals auf nun 19 Mitglieder gestiegen. Nun wurde die Einrichtung auch von oberster Stelle abgesegnet. Kinderfeuerwehren bieten Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich spielerisch mit dem Thema "Brandschutz" auseinanderzusetzen und natürlich viel Spaß rund um das Thema Feuerwehr. Die Kinderfeuerwehr organisiert die Christbaumsammelaktion und die anschließende Verbrennung der Christbäume auf dem Bolzplatz in Marktgraitz mit.

Nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetzt können bei den Ffeiwilligen Feuerwehren Kindergruppen ab dem vollendenden 6. Lebensjahr gebildet werden. Durch die Verankerung von Kinderfeuerwehren im Gesetz und nicht mehr im Feuerwehrverein (bisher waren die Kinder reine Vereinsmitglieder) wird den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, die Nachwuchsarbeit freiwillig zu stärken. Außerdem unterliegen die Kinder dadurch dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Mehrkosten bei der Versicherung entstehen nicht. Es muss höchstens damit gerechnet werden, dass Ausgaben für die kindgerechte Ausstattung einer Kindergruppe und für eine entsprechende Schulung von Betreuungspersonen anfallen. Diese wäre zum Beispiel der Kauf eines "Feuerwehrbobbycars", meinte Bürgermeister Jochen Partheymüller mit einem Augenzwinkern. Die Weiterführung der Kinderfeuerwehr auf dieser Basis wurde einstimmig beschlossen.