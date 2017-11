Lkw rast auf der A 73 ins Stauende - drei Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag kurz vor 16 Uhr auf der A 73 in Höhe von Lichtenfels in Fahrtrichtung Bamberg. Dabei wurden drei Personen verletzt. Ein Lastwagen war ungebremst ins Stauende gefahren. Der Stau hatte sich wegen eines weiteren Unfalles bei Bad Staffelstein gebildet.Der angeforderte Rettungshubschrauber verließ den Unfallort wieder, ohne Verletzte aufnehmen zu müssen. Bis in die Abendstunden hinein kam es auf der A 73 wegen der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.