Lichtenfelserisch gegen "Kommerzgedudel"

Willy Pöhner liebt Weihnachten. Er mag daran das Nachdenkliche, das Besinnliche, das Friedvolle. Was der Seubelsdorfer überhaupt nicht mag, ist die völlige Industrialisierung des Fests der Feste. Vor allem in der Musik. "Kommerzgedudel", sagt er und winkt ab. Um einen puristischen Kontrapunkt zu setzen, hat der ehemalige Rektor der Ebensfelder Pater-Lunkenbein-Schule seine nunmehr vierte Weihnachts-CD aufgenommen: "Dä Engl hodd gsochd" ist die Weihnachtsgeschichte auf Lichtenfelserisch, garniert mit ungekünstelten Liedern.

Gut ein Jahr ist es her, dass Willy Pöhner die Idee dazu kam - und seither nicht mehr losließ. "In der ehemaligen Synagoge las der Forchheimer Dichter Reinhold Schmitt aus seinen Werken. Ich hörte ihn und war fasziniert", sagt Pöhner. "Nach dem Vortrag kamen Schmitt und ich ins Gespräch. Und ich fragte ihn, ob ich, basierend auf seinem Werk, eine Weihnachtsgeschichte auf Lichtenfelserisch aufnehmen könnte." Die beiden Heimatkünstler waren sich von Beginn an sympathisch. "Mach ruhig!", ermunterte Schmitt den Seubelsdorfer. Und der legte los.

In "Dä Engl hodd gsochd" erzählt Willy Pöhner so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist: In einfacher, getragener Sprache, mit ungekünstelter "Alltagsstimme", etwas bassig und ungezwungen. "Es ist eine Anlehnung an die traditionelle Erzählung ,Die Heilige Nacht‘ von Ludwig Thoma", erklärt er. "Die Weihnachtsgeschichte wird immer wieder unterbrochen von Musik zum Nachhören der Texte."

So entstanden 45 Minuten kommerzfreies Weihnachtserlebnis. "Diese CD ist nichts für nebenbei, diese CD muss man bewusst hören und erleben", fordert Pöhner. So, wie es seiner Meinung nach auch mit Weihnachten sein sollte. Ein Fest, das nach Auffassung des Seubelsdorfers immer mehr sein originäres Ansinnen verliert, das Jahr für Jahr ein Stückchen mehr dem Kommerz geopfert wird. "Ich empfehle, sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen, die Füße hochzulegen - und einfach mal nichts zu tun."

"Bei vielen aktuellen Weihnachts-CDs zieht's dir die Schlappen aus", meint der 73-Jährige. Und Kommerz liegt ihm bei seiner weihnachtlichen Aufnahme fern. "Ein Drauflegegeschäft", gibt er unumwunden zu. "Doch das ist es mir wert."

Zehn Euro kostet eine CD, die auf 150 Stück limitiert sind. Zwei Euro davon kommen einemguten Zweck zugute, der Rest dienst der Deckung der Produktionskosten. Auch das für Pöhner eine Herzensangelegenheit. Nicht zum ersten Mal engagiert er sich für die Benefizaktion zugunsten benachteiligter Menschen im Landkreis.

Einmal mehr hat Willy Pöhner seine CD im Tonstudio von Thomas Meyer in Lichtenfels eingespielt. Dieser steuerte außerdem die Klavierarrangements bei. "Die Begleitmusik ist bewusst dezent, bewusst zurückhaltend, um das Gesamtbild nicht zu stören", sagt Pöhner. Alles ordnet sich auf "Dä Engl hodd gsochd" der Geschichte des Weihnachtswunders unter, erzählt von der Verkündigung über die Herbergssuche und die Geburt des Heilands bis zum Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland.

Erst vor wenigen Tagen hat Willy Pöhner seine fertigen CDs erhalten. Kritisch hat er sie wieder und wieder gehört. Letztlich ist er zufrieden. "Natürlich habe ich keine ausgebildete Synchronsprecherstimme, natürlich ist nicht alles hochprofessionell. Doch es entstand ein ehrliches Werk, ein alternatives Weihnachtsgeschenk, prädestiniert für Menschen, die sowieso schon alles haben."

Verkaufsstellen:

• Tourist-Info der Stadt Lichtenfels, Marktplatz 10, 09571/795-101

• Tante-Emma-Laden Reichert,

Lichtenfels, Bamberger Straße 34

• Quelle-Shop/Post-Agentur Hofmann, Ebensfeld, Hauptstraße 43.

• Beim Künstler selbst: Willy Pöhner, Bürgermeister-Prell-Straße 26, Lichtenfels (Seubelsdorf), 09571/3918.