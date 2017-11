Lichtenfelser Märchenwald und Weihnachtsmarkt eröffnen am 1. Dezember

Der Lichtenfelser Weihnachtsmarkt eröffnet heuer gemeinsam mit dem Märchenwald bereits am 1. Dezember. Das gab der Bürgermeister Andreas Hügerich bekannt. Damit werde in der Adventszeit ein buntes Programm für die ganze Familie geboten. Der Märchenwald mit seiner Kindereisenbahn lasse die Herzen der Kinder höher schlagen, am Weihnachtsmarkt würden Kunsthandwerker ihre Waren präsentieren und Imbissstände für das leibliche Wohl sorgen.



Citymanager Steffen Hofmann ging näher auf das umfangreiche Programm des Weihnachtsmarkts ein. Mit seiner stimmungsvollen Beleuchtung, dem prächtigen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus und den zahlreichen Fieranten in den eindrucksvollen Holzbuden lade der Weihnachtsmarkt Groß und Klein im Bereich vom Marktplatz bis zum Säumarkt zum gemütlichen Verweilen ein. Auch in diesem Jahr würden wieder Live-Musikauftritte heimischer Bands, Chöre und Bläsergruppen am Pavillon mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgen.



Besonders stellte der Citymanager die neue Lichtenfelser Stadtalm heraus, eine von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs mit dem Vorarbeiter Wolfgang Bauernschmitt angefertigte urige Holzhütte mit angenehmem Ambiente. Uwe Held vom Eiscafé am Markt, der mit seiner Frau Barbara seit 2012 mit seiner als Zelt konzipierten "Advend-Hüddn" und den darin angebotenen vielseitigen Events zur Belebung der Adventszeit und des Weihnachtsmarktes beitrug, stellte nun erstmals als Pächter der Lichtenfelser Stadtalm sein umfangreiches Programm mit 16 Veranstaltungen vor.



Inmitten des bunten Weihnachtstreibens laden auch die Geschäfte und Restaurants zu einem Bummel durch die historische Innenstadt ein. Zum Abschluss des Weihnachtsmarkts findet am 23. Dezember der traditionelle große Christkindlesmarkt statt.



Der Bürgermeister machte noch besonders auf das festliche Weihnachtskonzert der Stadt aufmerksam, das vom Instrumental-Collegium Lichtenfels unter der Leitung von Heinz Wilk und den Lichtenfelser Blechbläsern unter der Leitung von Alfred Förner gestaltet wird. Die beiden Aufführungen finden am Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr; und am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, im Stadtschloss statt.



Viel Anklang sollen auch diesmal wieder die vier Adventsfensteröffnungen am Rathaus finden, die vom Sachausschuss Ökumene der beiden Kirchen und den Kindergärten Seubelsdorf (Samstag, 2. Dezember), Vogelnest (Samstag, 9. Dezember), St. Franziskus (Samstag, 16. Dezember) und der schulvorbereitenden Einrichtung der St. Katharina-Schule des Heilpädagogischen Zentrums (Donnerstag, 21. Dezember) jeweils um 17 Uhr gestaltet werden.



Programm der Lichtenfelser Stadtalm

Freitag, 1. Dezember, 20-23 Uhr, Two Wings mit "Classics for you"

Samstag, 2. Dezember, 20-23 Uhr, Almparty mit DJ Kacey

Mittwoch, 6. Dezember, 14-17 Uhr, Der Nikolaus in der Stadtalm

Donnerstag, 7. Dezember, 20-23 Uhr, Gitty Bauersfeld: Country im Advent

Freitag, 8. Dezember, 20-23 Uhr, Almparty mit DJ Wichwahn

Samstag, 9. Dezember, Spendentag: Die komplette Tagesspende geht an die Kinderkrebsklinik Coburg; 11-14 Uhr Hobbyköche Lichtenfels: fränkische Kartoffelsuppe mit frisch geräucherten Würstchen und Bauernbrot, ab 16 Uhr Kinderzauberer Markus Sperber; 20-23 Uhr Bäck on Stage: Jukebox

Montag, 11. Dezember, 14 Uhr, Obermain-Tagblatt Gewinnspielverlosung

Donnerstag, 14. Dezember, 20-23 Uhr, Aus-Trio bringt "Best of Ambros & Friends"

Freitag, 15. Dezember, 20-23 Uhr, Almparty mit DJ Kacey

Samstag, 16. Dezember, 20-23 Uhr, Almgaudi mit der Band Heimatluft

Montag, 18. Dezember, 20-23 Uhr, Suzan Baker & Dennis Lüddicke

Mittwoch, 20. Dezember, ab 20 Uhr, besinnliche Vorweihnachtsstimmung mit Pfarrerin Anne Salzbrenner mit musikalischer Begleitung durch Reiner Babucke und Martina Wegner

Donnerstag, 21. Dezember, 20-23 Uhr, Almparty mit DJ Wichwahn;

Freitag, 22. Dezember, 20-23 Uhr, Bäck on Stage featuring Piano Seb mit "Advent-Lagerfeuer-Deluxe"



Konzerte im Pavillon am Marktplatz

Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr, Lichtenfelser Blechbläser

Samstag, 2. Dezember, 16 Uhr, Unterlangenstadter Blechbläser

Sonntag, 3. Dezember, 16.30 Uhr, Gospelchor "In Joy"

Sonntag, 10. Dezember, 16 Uhr, Candle 2.0 mit Acoustic Pop

Dienstag, 12. Dezember, 18 Uhr, Gospelchor "Good News"

Freitag, 15. Dezember, 17 Uhr, Nothing in Common - Pop

Sonntag, 17. Dezember, 16.30 Uhr, Amabile - weihnachtliche Musik

Mittwoch, 20. Dezember, 18 Uhr, Gospel & Pop mit "Just Praise"

Freitag, 22. Dezember, 18 Uhr, Unterlangenstadter Blechbläser



Märchenwald 1. bis 23. Dezember

Fahrplan Märchenwald-Eisenbahn: Montag bis Freitag 14-19 Uhr, Samstag und am 23. Dezember 11-19 Uhr, Sonntag 13-19 Uhr

Märchenvorlesen im Hexenhaus: Montag bis Freitag 16-17 Uhr, Samstag und Sonntag 14-17 Uhr, am 23. Dezember ab 13 Uhr stündlich bis 19 Uhr

Öffnungszeiten der Malstube: 2., 3., 9. und 10. sowie 15.-22. Dezember jeweils von 15-19 Uhr, 23. Dezember von 13-19 Uhr