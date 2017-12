Lichtenfelser Hobbyköche spendeten

Am Samstagmittag hatten die Lichtenfelser Hobbyköche die Bevölkerung zu einem deftigen Gericht in die "Stadtalm" eingeladen. Erfreulicherweise folgten viele Passanten dem Aufruf und unterbrachen ihren Einkaufsbummel, um sich mit einer warmen Mahlzeit zu stärken.



Die angebotene fränkische Kartoffelsuppe mit frisch geräucherten Würstchen und Bauernbrot, schmeckte dann auch allen Gästen vorzüglich, so dass sich vor allem um die Mittagszeit viele Leute einfanden.



Die Besucher erlebten nicht nur einen Gaumengenuss, sondern sie konnten damit auch gleichzeitig etwas zu einem wohltätigen Zweck beitragen. Denn nicht nur der Erlös aus der Aktion der Hobbyköche und dem Getränkeverkauf durch den Pächter Uwe Held vom Eiscafé am Markt, sondern die gesamte Tagesspende ist nämlich für die Kinderkrebsklinik Coburg bestimmt.