Lichtenfelser Gymnasiastin Sara Reich liest sich ins Bezirksfinale

Eine richtig spannende Entscheidung gab es beim Kreisfinale im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels am Gymnasium Burgkunstadt. Die besten "Leseratten" aus den 6.Klassen traten dabei gegeneinander an, und am Ende wurde Sara Reich vom Meranier-Gymnasium Lichtenfels zur Kreissiegerin gekürt.

Ein Trio aus Schulsiegern war vor der Endausscheidung im Rahmen des jeweiligen Schulfinales ermittelt worden. Nun galt es für Sara Reich, Maja Stark (Gymnasium Burgkunstadt) und Yunus Serin (Albert-Blankertz-Schule Redwitz), vor stattlicher Kulisse, nämlich Eltern, begleitenden Lehrkräften, einigen Mitschülern und natürlich einer dreiköpfigen Jury, ihr Können unter Beweis zu stellen. Im ersten Teil wurde ein bekannter Text eines selbst gewählten Jugendbuchs vorgestellt. Hier waren zwischen allen drei Kandidaten kaum nennenswerte Unterschiede festzustellen, denn alle vermochten die jeweilige Stimmung des Textausschnitts wirklich treffend einzufangen.

Im zweiten Teil, der Lektüre des unbekannten Textes aus dem Jugendbuchklassiker "Detektiv Pinky" von Gert Prokop, gab es nicht, wie sonst oft, merkliche Unterschiede zwischen den drei Kandidaten. Yunus Serin las abermals nahezu fehlerfrei, Maja Stark bewältigte auch schwierige Passagen souverän, so dass beide sich vermutlich nur deswegen der Lichtenfelserin Sara Reich beugen mussten, weil diese gerade im Schlussteil ihrer Fünf-Minuten-Passage mit grandiosen Betonungen ein nochmaliges Ausrufezeichen setzte. Wie knapp die Entscheidung ausfiel, ließ sich im Übrigen auch an der relativ langen Diskussionsdauer der Jury, bestehend aus Andrea Göldner (Leiterin der Stadtbücherei Weismain), Susanne Kraus (Leiterin der Grundschule Burgkunstadt) und Friedrich Gebhardt (ehemaliger Fachbetreuer Deutsch am Gymnasium Burgkunstadt) ablesen. Letztendlich aber wurde Sara Reich verdientermaßen zur Gewinnerin erklärt und darf nun "ihre" Schule beim Bezirksfinale vertreten.