Lichtenfels: Unbekannte greifen Mann an und verletzen ihn schwer am Kopf

Wer hat etwas von diesem Vorfall mitbekommen?



Laut Angaben der Polizei hielt sich der 41-jährige Mann am Montagabend in einem Lokal in der Bahnhofstraße auf. Als er gegen 20.20 Uhr die Bar verließ, griffen ihn plötzlich zwei unbekannte Männer an und fügten ihm schwere Verletzungen am Kopf zu. Anschließend ergriffen die Schläger die Flucht, während der 41-Jährige von einem alarmierten Notarztteam in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine Beschreibung der beiden Unbekannten konnte der Verletzte nicht abgeben.Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Übergriff beobachtet haben oder Hinweise auf die Schläger geben können, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 09561/645-0 .