Lichtenfels: Betrunkener tickt am Bahnhof aus

Ein 25 Jahre alter Mann hat einen Taxifahrer am Samstag, kurz nach 03.00 Uhr, am Lichtenfelser Bahnhof tätlich angegriffen. Das berichtet die Polizei. Zuerst beleidigte der junge Mann im Beisein von Zeugen den Taxifahrer, der dort am Taxenstand in seinem Taxi saß. Anschließend warf er zwei volle Wasserflaschen aufs Taxi. Als dessen Fahrer dann ausstieg, erhielt er von dem jungen Mann noch eine Ohrfeige. Anschließend rannte der Mann davon und trat dabei noch gegen die Tür eines anderen Taxis.Von der gerufenen Polizeistreife konnte der Mann dann festgehalten werden. Weil er anscheinend sehr viel Alkohol getrunken hatte und sich auch gegenüber den Polizisten sehr aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen, um schlimmeres zu verhindern. Er verbrachte den Rest der Nacht und den Vormittag in der Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Lichtenfels.