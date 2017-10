Lichtenfels: 23-Jährige auf Friedhof angegriffen - Polizei sucht Täter mit Phantombild

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:



Mit einem Phantombild sucht die Kriminalpolizei Coburg aktuell nach dem unbekannten Mann, der am frühen Abend des 19. Oktober 2017 eine junge Frau auf dem Friedhof in Lichtenfels angegriffen hatte. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.Die 23-jährige Lichtenfelserin ging am genannten Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, auf den Friedhof i um ein Grab aufzusuchen. Als sie sich einige Minuten dort aufgehalten hatte, umklammerte sie plötzlich von hinten ein unbekannter Mann, brachte sie zu Boden und packte die junge Frau am Hals.Da sie sich heftig gegen ihren Angreifer zur Wehr setzte, ließ dieser von ihr ab, rappelte sich auf und rannte in Richtung der Friedhofskapelle davon. Das geschockte Opfer traf im Friedhofsweg auf eine Autofahrerin, die sie zur Polizeiinspektion Lichtenfels brachte. Eine anschließende Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis.Das Fachkommissariat der Kripo Coburg übernahm die umfassenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang ließen die Beamten ein Phantombild des Tatverdächtigen anfertigen und hoffen, mit der Veröffentlichung Hinweise auf den Angreifer zu erhalten.• zirka 20 bis 25 Jahre alt• geschätzte 175 Zentimeter groß und schlank• südländisches Aussehen• dunkle Augen mit buschigen Augenbrauen• markante Wangenknochen und Kinn, auffällig große Nase• schwarzer Dreitagebart• schwarze, leicht wellige Haare, am Oberkopf etwas länger und nach hinten frisiert, an den Seiten kurz• gelb verfärbte Zähne• bekleidet mit einem dunklen Oberteil, dessen Kapuze mit hellem Innenfutter ausgestattet warWer hat am Donnerstag, insbesondere um etwa 18.30 Uhr, einen verdächtigen Mann auf oder im Bereich des Friedhofsgeländes gesehen?Wer kennt einen Mann, auf den die obige Beschreibung passt und/oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Übergriff stehen könnten?Zeugen, insbesondere ein Mann, der an diesem Donnerstag, um zirka 18.30 Uhr, mit einer Schubkarre auf dem Friedhofsgelände unterwegs war, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.