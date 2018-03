Lichtenfels: 22-Jähriger schlägt Schwangerer in Asylunterkunft in den Bauch

Zu einem Streit zwischen einer 33 Jahre alten Frau und einem 22 Jahre altem Mann kam es am Sonntagabend in der Asylbewerberunterkunft in der Geutenreuther Straße in Weismein im Landkreis Lichtenfels. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Frau ersten Ermittlungen zufolge in der Küche im 2. Obergeschoss auf, als es zum Streit mit einem 22-Jährigen kam. Im Verlauf des Streits schlug der junge Mann die schwangere Frau ins Gesicht und in den Bauch. Die 33-Jährige schwangere Frau musste daraufhin ins Krankenhaus.Hintergrund für den Streit dürfte eine Auseinandersetzung gewesen sein, die die 33-Jährige zuvor mit einer 18-jährigen Bewohnerin hatte. Auch hier war es laut Angaben einer Zeugin zu Handgreiflichkeiten gekommen.