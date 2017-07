Kümmel kriegt Pluspunkte trotz nasser Stiefel

von MARIO DELLER

Gärten und Fensterbalkone wurden noch einmal auf Vordermann gebracht, die Tabletts mit den heimischen Gaumenschmeichlern angerichtet und am Ortseingang ein "Herzlich willkommen in Kümmel"-Gruß auf die Straße gemalt. Als die Kommission am Montag ins Kreissiegerdorf kam für die Begehung im Rahmen des Bezirksentscheids, war vom genannten Schriftzug allerdings schon nichts mehr zu sehen. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt hatte der Dauerregen eingesetzt und hielt auch während des einhalbstündigen Rundgangs von Komissionsmitgliedern und Ortsvertretern an.

Das meteorologische Pech just an diesem für den Ort so entscheidenden Tag war am Ende dann aber fast ein wenig vergessen ob eines positiven Resümees der Jury. Selbstvermarktung, Landwirtschaft, wunderschöne Gärten - die Bewohner in dem 39-Seelen-Dorf im Kelbachgrund betrachten die Natur als Partner.



Für Bienenstand war's zu nass

Dass es den Beteiligten nach der Begrüßung der Jury durch Elvira Hornung als Vorsitzende des Gartenbauvereins, Bürgermeister Bernhard Storath und Landrat Christian Meißner fast unablässig "nass nei" ging, war natürlich unerfreulich. Doch man ließ sich nicht unterkriegen, machte das Beste daraus. Bis auf sehr wenige Ausnahmen - so hätte der geplante Besuch eines Bienenstandes bei strömenden Regen wenig Sinn gemacht - konnte die vorbereitete Route weitgehend beibehalten werden. Zu erwähnen ist auch die rege Teilnahme der Einheimischen, die sich trotz Wetterunbill für diesen großen Tag Zeit genommen hatten. Die Jury erhielten an den einzelnen Stationen der Begehung wissenswerte Informationen. So berichteten Männer und Frauen aus dem Ort über die derzeitige Sanierung der alten Dreschhalle am Dorfeingang oder die vor 20 Jahren initiierte Bachpatenschaft für die Pflege des Kümmelbachs. "Wir sind mit Leib und Seele Landwirte, wir lieben unseren Beruf und unsere Heimat in Kümmel", meinte Roswitha Weidners als Vertreterin des bäuerlichen Standes, trotz bekanntermaßen schwieriger Rahmenbedingungen.



Notizen unterm Regenschirm

Auch das Miteinander mit den Nachbarorten wird gepflegt, erfuhren die unter den Regenschirmen eifrig notierenden Vertretern der Kommission. So seien laut Josefine Hornung auch künftig Besuche der Jungen und Mädchen des bei Prächting gelegenen Waldkindergartens in Kümmel geplant, um diesen die Natur mit ihren Facetten und Schönheiten nahe zu bringen. Natürlich wurde auch der jährliche Kümmeler Apfelmarkt, durch den der Ort längst weit über die Landkreisgrenzen hinaus Berühmtheit erlangt hat, in die Begehung thematisch eingeflochten. Brote mit heimischem Honig oder Obstlikör verwöhnten den Gaumen der Kommissionsmitglieder.

Nach rund eineinhalb Stunden und vielen Eindrücken begab man sich zur Abschlussbesprechung ins Ende 2015 eingeweihte, zentral gelegene Gemeinschaftshaus. Die Kümmeler, Bürgermeister, Landrat und als weitere Gäste unter anderem auch Kreisbäuerin Marion Warmuth und deren Stellvertreterin Martina Weiß waren allesamt sehr gespannt, wie das erste Fazit der Kommission ausfiel. Ganz im Gegensatz zum Wetter fiel deren Einschätzung ausgesprochen sonnig aus. "Sie leben im Einklang mit Ihrer Umwelt, es hat uns total gefallen hier", meinte etwa Baudirektor Thomas Müller. Beate Opel zeigte sich für den Bewertungsbereich "Soziale und kulturelle Aktivitäten" angetan vom hier zu beobachtenden "liebevollen Miteinander" und "gelebten Wir-Gefühl". Architektin . Christiane Schilling würdigte das in Kümmel bewiesene Bewusstsein für bauliche Werke sowie die erfreuliche Sensibilität, die bei der Renovierung der alten Dreschhalle oder beim sich gut ins Ortsbild einfügenden Gemeinschaftshaus an den Tag gelegt wurde. Ein paar einzelne Verbesserungsmöglichkeiten wurden von der Kommission angesprochen, wobei mehrmals betont wurde, dass dies "nur Kleinigkeiten" seien wie beispielsweise die Optimierung der Wanderbeschilderung oder des Schnittes der Streuobstbestände. Auch die Worte von Landschaftsarchitekt Bernd Carl dürften den Bürgern wie Öl heruntergegangen sein: "Euer Ort ist ein kuscheliges Nest." Carl als Sprecher des Bewertungsbereichs "Das Dorf in der Landschaft" ging das Herz auf angesichts der hier in den Gärten und Straßen anzutreffenden Vielzahl an Gewächsen: "Hasel, Fichte, Nussbaum, Apfel und so weiter - ihr habt einfach alles hier."



Ergebnis kommt am 18. Juli

Wie schon die Vorredner zog er den Hut vor dem Engagement der Bürger in Kümmel "Super, ganz toll! Ich bin stolz auf euch!" Doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Ob Kümmel die nächste Runde im Wettbewerb erreicht und nach dem Erfolg von Döringstadt wieder ein Dorf aus dem Markt Ebensfeld sich für den Landesentscheid qualifiziert, werden wir in Kürze erfahren: Am Dienstag, 18. Juli, gibt das Gartenbauzentrum Bayern-Nord die Ergebnisse des Bezirksentscheides bekannt. Am 26. November werden dann in der Kulmbacher Stadthalle offiziell die Sieger auf Bezirksebene geehrt.

Ortssprecher Rudi Hornung bedankte sich abschließend bei den Jurymitgliedern für ihr Kommen sowie bei den Mitwirkenden aus der Bevölkerung, die sich bei Vorbereitung und Umsetzung des Jurybesuchs tatkräftig eingebracht hätten.