Krippensaison ist eröffnet

"Die schönsten Dinge im Leben kann man weder sehen noch anfassen, man muss sie im Herzen spüren und fühlen", zitierte Bürgermeister Udo Dauer zur Eröffnung der Krippenausstellung im Weismainer Schönbornsaal die Schriftstellerin Helen Keller. Die ausgestellten Krippen bestätigten die Aussage des Stadtoberhaupts. Schon am Eingang zum Schönbornsaal begrüßten zwei überdimensionale Krippen die Gäste.



Gerhard Fiedler und Erwin Herrmannsdörfer haben es mit ihren Mitstreitern zum fünften Mal geschafft, eine mehr als beachtliche Ausstellung auf die Beine zu stellen. 56 Exponate haben die Krippenbauer Jahr ausgestellt. Erwin Herrmansdörfer freute sich, dass immer wieder Privatpersonen ihre selbst gebauten Krippen einem großen Publikum zeigen wollen. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist eine selbst gebaute Krippe des St.-Anna-Kindergartens. Sie wurde erstellt in Zusammenarbeit mit den Krippenfreunden.



Auch als sehr positiv wertete er es, dass sich bereits für 2018 die ersten acht neuen Aussteller angemeldet haben. Und das Interesse an dieser Ausstellung wird noch weiter gesteigert. 1300 Besucher wollten die Ausstellung im letzten Jahr sehen. Diese Anzahl dürfte weit übertroffen werden, genossen doch am Martini-Markt schon fast 1100 Besucher diese Schau. Schon zur Eröffnung waren über 60 Personen gekommen.



Die Weismainer Veen-Harfen-Gruppe eröffnete die offizielle Ausstellung mit dem Adventsjodler sehr gefühlvoll. Pfarrerin Claudia Jobst bezeichnete die Ausstellung als "eine Oase der Ruhe und des in sich Gehens". Hier werde der Blick auf Dinge gerichtet, die wichtig sind: das Geschehen um die Geburt Jesu Christi.



Pfarrer Gerhard Möckel meinte, dass Weihnachten auch eines der schönsten Feste auf der Straße sei: Lichter, Bäume und Geschenke seien dabei wichtig. Deshalb sei es positiv zu werten, dass sich Menschen schon vor dem Fest mit dem Wichtigsten, der Geburt in der Krippe, auseinandersetzen.



Bürgermeister Udo Dauer lobte die Ausstellung als große kulturelle Bereicherung in der Stadt Weismain. Dafür werde viel Freizeit geopfert. Auch schafften es die Akteure immer wieder, neue Krippen aus zu stellen. Damit sei man weiter als der Krippenweg in Bamberg, bei dem alle Jahre die gleichen Krippen zu sehen sind. So ist es schön wenn viele Besucher von einer derartigen Ausstellung begeistert sind. Die Veeh-Harfen-Gruppe spielte bei der Eröffnung das alte Krippenlied "Da drinnen in Stalle liegt's göttliche Kind".



Eine Besonderheit ist, dass Gerhard Fiedler eine Krippe für eine Verlosung gebaut hat. Der Reinerlös und Spenden kommen einem sozialen Zweck der beiden Weismainer Kirchen zugute. Die Ausstellung ist nur noch heute, Samstag, 25. November, ab 14 Uhr; und am Sonntag, 26. November, ab 13 Uhr geöffnet.