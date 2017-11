Kreis Lichtenfels: Sexspielzeug auf fremde Kosten bestellt

Da wurde ein 44-jähriger Systemadministrator eines Weismainer Unternehmens stutzig, als er am 1.11.17 zwei Abbuchungen des Firmenkontos bemerkte.Sexspielzeug und Elektronik jeweils im Wert von rund 150 Euro wurden abgebucht - aber nicht von der Firma bestellt. Ein bislang unbekannter Täter kaufte das Ganze in zwei Online-Shops, hackte sich in das fremde Konto und schadete somit finanziell dem Unternehmen aus Weismain im Landkreis Lichtenfels.Der Systemadministrator erstattete im Namen des Unternehmens sofort Anzeige wegen Computerbetrugs.