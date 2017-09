Kreis Lichtenfels: Schuppen brennt nieder - 25.000 Euro Sachschaden

Rund 25.000 Euro Sachschaden verursachte am frühen Samstagmorgen der Brand eines Holzschuppens im Ebensfelder Ortsteil Unterneuses. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.



Wie die Polizei berichtet wurden gegen 2.30 Uhr von Bewohnern ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und dann der bereits brennenden Holzschuppen entdeckt. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Allerdings beschädigte das Feuer auch eine angebaute Garage und das Wohnhaus. Der Schuppen, in dem Holz gelagert war, wurde durch das Feuer zerstört. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Coburg hat vor Ort die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.