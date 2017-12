Kreis Lichtenfels: Moped fährt in Pick Up - 17-Jährige schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Moped und einem Pick Up ist es am Mittwochabend gekommen, wie die Polizei mitteilt. Eine 17-jährige Mopedfahrerin war von Horsdorf unterwegs in Richtung Bad Staffelstein.Vor ihr auf der Straße war ein Pick Up unterwegs. Als dieser nach rechts abbiegen wollte, übersah die Jugendliche dies und prallte gegen das Fahrzeug. Das Moped geriet unter die Räder des Pick Ups. Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.Der entstandene Sachschaden beträgt 8.000 Euro.