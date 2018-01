Kordigasthalle ist mollig warm und wird energieeffizient beheizt

Obwohl die Kordigasthalle von Altenkunstadt "schon in die Jahre" gekommen ist, wird sie dennoch von allen in der Gemeinde geschätzt. Denn bietet sie den Vereinen eine Heimatstatt und in der schlechteren Jahreszeit die Möglichkeit, den Trainings- und Turnbetrieb reibungslos durchzuführen.

Die Dreifachturnhalle von Altenkunstadt ist gleichsam ein Mittelpunkt des sportlichen- und gesellschaftlichen Geschehens der Gemeinde und das mittlerweile schon seit vier Jahrzehnten.



Damit dies auch so bleiben kann, erfordert es auch regelmäßige Investitionen: Bereits mehrfach wurde der Hallenboden erneuert. Allerdings nimmt auch der Gesichtspunkt Energieeinsparung einen besonderen Stellenwert ein. Das war mit ein Grund dafür, dass in diesen Tagen eine komplette neue Mess-Steuer- und Regelungstechnik für die Lüftungs- und Heizungsanlage offiziell in Betrieb ging. Die vorhandene Regelungsanlage hatte mittlerweile40 Jahre "auf dem Buckel" und war nicht mehr funktionstüchtig.



Daher entschieden sich die Verantwortlichen in der Gemeinde Altenkunstadt zum Einbau einer neuen DDC-Anlage. Die ermöglicht es jetzt, dass alle Regelparameter und Betriebszustände der Heizungs- und Lüftungsanlagen über einen zentralen Leitstand, der sich im Hausmeisterzimmer der Kordigasthalle befindet, zentral geregelt und überwacht werden können.Außerdem wurde der defekte Rotationswärmetauscher ersetzt. Ein weiteres Herzstück des Systems, das Wärmerad mit einem Durchmesser von drei Metern wurde durch ein neues ersetzt, das einen Wirkungsgrad von rund 86 Prozent zur Wärmerückgewinnung aus der Abluft der Lüftungsanlagen der Dreifachturnhalle hat.



Im Rahmen dieser Sanierungsmaßnahmen wurden zudem die vorhandenen Umwälzpumpen durch Hocheffizienzpumpen ersetzt. Bei einem Ortstermin sagte Bürgermeister Robert Hümmer, im Beisein derden beiden Hausmeistern Rainer Rosenzweig und Bernd Müller, dass er sich freut, dass mit dieser Investition nicht nur ein aktueller Stand bei der Heizungs- und Klimatechnik wieder erreicht wurde - was alle Sporttreibenden und Besuchern der Kordigasthalle sicherlich ebenfalls positiv bemerken werden -, sondern vor allem Dingen jetzt rund 20 Prozent beim Energieverbrauch eingespart werden.



Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 160 000 Euro, die sich nach den Berechnungen der Fachleute in fünf bis sechs Jahren amortisiert haben dürften.