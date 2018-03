Klimaschutz lokal voranbringen

Weitreichende Klimaänderungen sind bereits zu beobachten - auch hierzulande. In Zukunft werden sich der Klimawandel und seine Folgen weiter verstärken. Deshalb ist es wichtiger denn je, auch lokal den Klimaschutz voranzubringen. Um das Energiesystem auf erneuerbare Energien umzustellen oder Energieeffizienzmaßnahmen erfolgreich umsetzen zu können, sind Vorbilder und Wegbereiter notwendig, die mit ihrem Engagement möglichst viele Nachahmer begeistern. Von den Erfahrungen, die ein Privatmann oder ein Betrieb bereits gemacht hat, können Bürger profitieren und viel lernen. Schließlich sind erlebbare Vorzeigeobjekte von Personen aus der Nachbarschaft überzeugender als Empfehlungen oder Beratungen von dritter Seite. Sie regen dazu an, die eigene Heizzentrale entsprechend umzurüsten oder das Haus energetisch zu sanieren. Und hier setzt der Aktionstag "e³ - Energiewende vor Ort" an: Es soll Transparenz geschaffen und der Bevölkerung die Möglichkeit geben werden, sich auszutauschen.

Ich freue mich, dass im Stadtgebiet von Lichtenfels lokale Akteure diesen Aktionstag unterstützen und die Öffentlichkeit über die technischen und baulichen Besonderheiten ihres Gebäudes oder ihrer innovativen Anlage informieren. Für das gezeigte Engagement gilt mein herzlichster Dank. Ich hoffe, dass entscheidenden Tipps und Anregungen für das Eigenheim gewonnen und schließlich mit Erfolg in die Tat umgesetzt werden können.



Informationen

Am Sonntag, 18. März, findet von 13 bis 17 Uhr der Aktionstag "e³ - Energiewende vor Ort" in der Stadt und den Stadtteilen von Lichtenfels statt. Am Aktionstag stehen zehn erlebbare Vorzeigeobjekte von Personen aus der Nachbarschaft zur Verfügung als Vorbilder und Wegbereiter zum Gelingen der Energiewende. Mehr Infos dazu gibt es auch auf der Internetseite www.lkr-lif.de.



Die Vorzeigeobjekte am Aktionstag

Klinikum Lichtenfels, Prof.-Arneth-Straße 2 b, Lichtenfels

Stev e Müller, Sachsenstraße 13, Lichtenfels

Raab B augesellschaft mbH & Co KG, Wendenstraße 35 a, Lichtenfels

Ingrid un d Roland Scheer, Artur-Weinbeer-Straße 10, Oberwallenstadt

Wolfgan g Raschke, Krößwehrstraße 35, Oberwallenstadt

Wasserkr aftwerk SÜC Energie und H2O GmbH, Krößwehrstraße 38, Oberwallenstadt

Lan dgasthof Karolinenhöhe, Karolinenhöhe 1, Trieb

Malerbetrieb Morgenroth, Am Hahn 11, Mistelfeld

Wo lfgang Hetz, Rosenstraße 11, Reundorf

Johannes An germüller, Hofbauerweg 5, Buch am Forst

Alle Besi chtigungsobjekte sind anschaulich in einem Flyer zusammengestellt. Dieser liegt bei Kommunen, Behörden und Banken aus und ist auch im Internet unter www.lichtenfelser-sonnentage.de abrufbar.