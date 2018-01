Kinder schließen Rassekaninchen ins Herz

"Wir brauchen einen Teppich und etwas Ruhe. So laut wollen es die Kaninchen nicht haben", mahnt Richard Metzing zur Ruhe. Der stellvertretende Ausstellungsleiter der Bezirkskaninchenschau, die am Wochenende in der Lichtenfelser Stadthalle stattfand, ist von Kindern umlagert, denen die Begeisterung für die Tiere deutlich anzumerken ist.



Zeitweise bedecken zahlreiche Kinderhände den Rücken eines Tieres, von dem dann kaum noch etwas zu erkennen ist. Kommentare wie "Ist das Kaninchen aber süß" sind haufenweise zu hören.



Unterschiedliche Rassen

Im Vorfeld des Leistungswettbewerbs der Oberfränkischen Rassekaninchenzüchter fand am Freitagvormittag ein Infotag für Kinder statt, bei denen der Nachwuchs von den "Jungen Tierfreunden Lichtenfels" viel über Kaninchen und die unterschiedlichen Rassen erfahren konnte. Die Aktion wurde vom Kreisjugendring Lichtenfels als Teil des Projektes "EiS - Ehrenamt in Schule" organisiert.



Kinder haben viele Fragen

Doch bevor es durch die Reihen mit den vielen Kaninchen ging, beantwortete Metzing die Fragen der Kinder. Von der Empore aus zeigt sich ganze Dimension der Ausstellung. Bis in den letzten Winkel der Stadthalle stehen die Ausstellungskäfige. Manch ein Tier schaut mit großen Augen auf das Geschehen, wieder andere dösen vor sich hin oder gönnen sich ein Bad im Einstreu ihres Käfigs.



Mit seinen 1838 Tieren ist die Rassekaninchenschau eine der größten ihrer Art in Bayern, aber nicht die größte Schau, verrät Metzing. Bei der 33. Bundes-Kaninchenschau Ende letzten Jahres in Leipzig waren 26.468 Rassekaninchen zu bestaunen.



Kaninchen zuhause



Wie eine kleine Nachfrage ergab, hatte rund ein Drittel der Teilnehmer selbst ein oder mehrere Kaninchen zu Hause. Wie Luis Herzog und sein kleinerer Bruder, die sieben Kaninchen der Zwergkaninchenrasse "Löwenköpfchen" ihr Eigen nennen dürfen. "Die sind ihr ein und alles", verrät Mutter Steffi Herzog. Manch ein Elternteil war mitgekommen und zeigte auch Interesse an der Ausstellung.



Kriterien der Bewertung

Was sind nun die Bewertungskriterien? Ein Gewicht, das den Merkmalen der jeweiligen Kaninchenrasse entspricht, ein tadelloser Pflegezustand, eine möglichst perfekte Körperform und ein schöner Stand. Zu den weiteren Bewertungskriterien zählen Rassemerkmale wie beispielsweise der Farbspiegel. Vom Deutschen Riesen über Widderkaninchen in allen Größen bis hin zu Rexen oder Satin-Kaninchen wurden die verschiedenen Rassen bewertet. Eine Mammutaufgabe für die Preisrichter, von denen am Donnerstag jeder rund 68 Tiere bewertete, erfahren die Kinder. Manch ein Kaninchen lässt die Prozedur mit größter Ruhe über sich ergehen. Andere wieder sind da wesentlich temperamentvoller. Ein Kaninchen springt sogar von Tisch, wird aber schnell wieder eingefangen.



Zuerst kommt ein Deutscher Riese auf dem Bewertungstisch. Sein Gewicht soll zwischen 7,5 und 11,5 Kilogramm liegen, die Länge der Ohren zwischen acht und zwölf Zentimeter. Die Kinder lauschen den Ausführungen des Preisrichters. Sind begeistert, als sie ein sogenanntes Dalmatiner-Kaninchen sehen, vergraben ihre Hände in die flauschige Wolle eines Angora-Kaninchens und streicheln über das Fell eines Rex-Kaninchens, ein kurzhaariger Vertreter einer Kaninchenrassen, die wegen ihres samtigen Fells besonders beliebt ist.



Im Ausstellungskäfig

Dann holt Metzing ein besonderes Kaninchen aus einem der Ausstellungskäfige. "Da hat man sich die Mühe gemacht, ein besonderes Exemplar zu züchten, das wird Hasenkaninchen genannt", erklärt er. Der Körperbau erinnert an einen Hasen, das Kaninchen ist aber genetisch nicht mit diesen verwandt.



Auch für den Kauf eines Spielkameraden bekommen die Kinder und ihre Eltern Tipps von dem erfahrenen Züchter. Bei einem Zwergkaninchen sollten sie auf möglichst kurze Ohren achten. An diesem erkenne man die spätere Größe des Tieres.



Neben vielen Informationen bleibt auch der Spaß nicht auf der Strecke. "Sollen wir mal ein Kaninchen schlafen legen?", fragt Metzing in die Runde. "Ja", tönt es aus zahlreichen Kinderkehlen. Ein geübter Handgriff und das Zwergkaninchen liegt auf dem Rücken und rührt sich nicht mehr. Es scheint, als ob es schliefe. "Je nach Temperament verharrt das Kaninchen einige Minuten in dieser Position", verrät Anne Fischer, die Jugendleiterin des Kreisverbandes der Rassekaninchenzüchter.



Am Ende waren es deutlich mehr Kinder als angemeldet waren. "Das starke Interesse freut uns natürlich sehr", erklärt Fischer. Manch ein Kind konnte sich nicht von den Tieren trennen und hätte gerne eines mit nach Hause genommen.