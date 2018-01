Kelbachtaler auf Achse

Gleich in drei Ortschaften stimmen die Musiker der Kelbachtaler Blasmusik Prächting die Bewohner musikalisch auf das neue Jahr ein. Neben Prächting waren das Dittersbrunn und Sträublingshof. Außerdem wurde auch an der Presslermühle und in der Siedlung an der Ecksteinmühle musiziert und so allen ein gutes neues Jahr gewünscht.



Bereits seit 1957 pflegen die Kelbachtaler diesen Brauch, und wenn man in die Gesichter der Musiker sieht, so weiß man, dass das auch so beibehalten wird: Alle sind mit sichtbar viel Spaß dabei.



In früheren Zeitenspielte die Kapelle selbst noch am Hanhof und beim Naturfreundehaus am Dornig. Da diese Stationen leider entfallen sind, können sich die Musiker etwas mehr Zeit lassen. Schon ab 9.30 Uhr ziehen sie durch die Straßen von Prächting und spielen Standkonzerte. Einer der Musiker zieht von Haus zu Haus, um persönlich allen "Glückliches neues Jahr" zu wünschen.



Wurde in so mancher Nachbarortschaft in diesem Jahr der musikalische Jahresausklang kurzerhand auf den Samstag vorgezogen, so blieben die Musiker der Kelbachtaler Blasmusik der Tradition treu und spielten an Silvester, auch wenn es heuer auf einen Sonntag fiel. Dafür wurden die Kelbachtaler mit angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter belohnt.



Bei Familie Tohol und beim Landgasthof Hummel erhielten die Musiker Gelegenheit, sich zu stärken, und unterwegs boten Zuhörer so manche Annehmlichkeiten an. Daher waren sämtliche Musiker gut gelaunt und mit Spaß bei der Sache.



Nach dem letzten Ständchen, das traditionell vor der Gastwirtschaft Hagel in Dittersbrunn gespielt wird, waren die Musiker bei "ihrer" Rita zu einer Curry-Wurst und Getränken eingeladen.