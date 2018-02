Kaulhaazia, helau

Der Weismainer Kaulhaazn -Fasching steht an. Und so stecken das Faschingskomitee mit Oberkaulhaz "Till" Franz Besold an der Spitze und die Stadt Weismain mit Andrea Göldner und ihren Mitstreitern voll in den Planungen für die närrische Zeit in der Jurametropole. Der Gaudiwurm am Sonntag, 11. Februar, wird wieder der Höhepunkt des mehrtägigen närrischen Treibens sein wird. Aufstellung ist um 13 Uhr in der Häfnergasse, wo die Wagen mit Bonbons, Chips etcetera zum Werfen versorgt werden. Um 13.30 Uhr nimmt der Faschingszug seine Fahrt in Richtung Marktplatz auf, wo gegen 14 Uhr der "Till" in die Bütt steigt. Nach den Ansprachen geht es weiter in Richtung Stadthalle, wo der Umzug endet.



Damit anschließend ausgiebig gefeiert werden kann, bleibt der Marktplatz bis Montag, 9 Uhr, für den Autoverkehr gesperrt. Es gilt zu beachten, dass nur die Vereine Getränke und Essen anbieten dürfen, die sich am Gaudiwurm beteiligen. Jeder Verein benötigt eine Schankgenehmigung, die das Bürgerbüro im Rathaus ausstellt. Aus Sicherheitsgründen darf nur Einweggeschirr verwendet werden.



Für den Gaudiwurm ist außerdem zu beachten, dass die Zugmaschinen und Anhänger verkehrssicher, versichert und für den Straßenverkehr zugelassen sein müssen. Weiterhin muss jeder Faschingswagen einGeländer haben Die Spruchbanden sollten möglichst weit bis zum Boden reichen. Jeder Verein ist für seinen Wagen selbst verantwortlich.

Die Stadt schließt für den Umzug eine Kraftfahrversicherung ab. Damit für alle Beteiligten Versicherungsschutz besteht, müssen im Vorfeld die Kennzeichen von Zugmaschinen und Anhängern der Versicherung gemeldet werden bei Andrea Göldner, Tel. 09575/921329, da sonst kein Versicherungsschutz besteht. Auch soll dabei auch das Thema des Wagens oder der Fußgruppe gemeldet werden, das für die Zusammenstellung des Zugs und für die Moderation benötigt wird.

Das Faschingskomitee ruft dazu auf, dass sich noch mehr Wägen und Fußgruppen für den Gaudiwurm melden. Mitmachen kann jeder ,egal ob aus den Nachbargemeinden Burgkunstadt oder Altenkunstadt, aus dem Juraortschaften oder aus Weismain selbst.



Alle Wagenbauer sind am Samstag, 10. Februar, zu einer gemütlichen Brotzeit eingeladen. Los gehen die tollen Tage mit dem Rathaussturm der närrischen Weiber am Donnerstag, 8. Februar, um 17.17 Uhr. Jeder ist eingeladen, mit den Weibern die Eroberung des Rathausschlüssels zu feiern und anschließend durch die gut gefüllte Wirtshäuser zu ziehen.



Am Freitag, 9. Februar, findet der traditionelle Turnerfasching ab 20.30 Uhr in der Weismainer Stadthalle statt. Neben zahlreichen Einlagen wird der erste Auftritt der Weismainer Prinzengarde zu erleben sein. Am Samstag, 10. Februar, beginnt im Rathauskeller um 19.19 Uhr das beliebte Kaulhaazn-Fieber. Der Keller ist ab 18.30 Uhr für Gäste geöffnet. Die Narren dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Wichtig ist, eine Brotzeit nicht vergessen! Der Eintritt ist wie gewohnt frei.



Am Faschingsdienstag, 13. Februar, sind alle jungen Narren zum Kinderfasching ins Kolpinghaus eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr wird hier ausgelassen mit Spiel und Spaß gefeiert.