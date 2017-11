Kein Handynetz im Jura: Oft keine Chance auf Hilfe im Notfall

Ein Problem seit Jahren





Netzbetreiber lehnen ab





Kleine Verbesserung



Das Zauberwort - oder viel mehr die Zauberabkürzung - für die Mobilfunkanbieter lautet seit längerem "LTE" (Long-Term-Evolution). Mit dieser besonders schnellen Form des Mobilfunks will man Kunden locken, deshalb wird das LTE-Netz kostenintensiv immer weiter ausgebaut. Auch in den größeren Ortschaften im Landkreis Lichtenfels ist das mobile Hochgeschwindigkeits-Internet verfügbar. Die Problematik im Jura ist das krasse Gegenstück: Hier hat man mancherorts überhaupt kein Netz. Nicht mal ein Notruf kann abgesetzt werden."Das Thema beschäftigt uns schon seit fünf oder sechs Jahren", sagt der Lichtenfelser Stadtrat Roland Lowig von der Wählervereinigung Leuchsental-Jura. Die Problemstellen sind bekannt: Oberlangheim, Köttel, Eichig und Rothmannsthal samt Zeltplatz. Wirft man einen Blick auf die Karten zur Netzabdeckung der großen Anbieter, finden sich noch weitere weiße Flecken: Zwischen Kleinziegenfeld und Schammendorf liegt die Landstraße komplett in einem Funkloch. Ähnlich ist es zwischen Frauendorf und Krögelhof oder Serkendorf und Lahm. Hier ist man im Notfall auf sich alleine gestellt - keine Chance auf eine Telefonverbindung über das Mobilfunknetz, auch nicht für einen Notruf. Auf der anderen Seite der Landkreisgrenze ist es rund um Wattendorf ebenfalls kritisch.Das kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein. Zwischen Klosterlangheim und Lahm kam es Mitte Oktober zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten. Der Notruf klappte zwar, aber an der Unfallstelle war von den Einsatzkräften zu hören: "Wenn das hundert Meter weiter passiert..." Tatsächlich war dort einige Tage vorher Benedikt Schuberth, stellvertretender Kommandant der Klosterlangheimer Feuerwehr, privat an einer Unfallstelle vorbeigekommen. Erst nach einigem Hin und Her konnte er einen eindeutigen Notruf absetzen.In eine ähnliche Richtung geht ein Brief, den Stadtrat Roland Lowig von Dr. Csaba Futo, einem Notarzt aus Lichtenfels, erhalten hat. Er hatte nahe Eichig im Einsatz ein Reh angefahren. Die Polizei zu verständigen klappte nicht - Funkloch. Auch die telefonische Anmeldung der Patientin in der Klinik war unmöglich. Das behindere die Arbeit im Jura ungemein, heißt es in dem Schreiben. Auch die Feuerwehren pflichten bei: "Aus Sicht der Blaulichtorganisationen kann ich sagen: Dass sich hier etwas tut, ist längst überfällig", sagt Kreisbrandrat Timm Vogler. Er hatte Anfang 2016 eine Testfahrt mit einem Einsatzfahrzeug durch den Jura unternommen. In den Fahrzeugen ist ein System verbaut, das über mehrere Mobilfunkanbieter eine Verbindung aufbauen kann und sich jeweils die beste Option aussucht. Doch selbst das brachte an einigen Orten nicht viel: "Totaler Netzabbruch", sagt Vogler. Die Integrierte Leitstelle (ILS) war nicht zu erreichen. "Das ist ein Riesenproblem."Dagegen vorzugehen gestaltet sich aber seit Jahren schwierig. "Die Stadt Lichtenfels versucht alles Mögliche", sagt Stadtrat Lowig. Selbst Mobilfunk-Kritiker würden die Beseitigung der Funklöcher unterstützen. "Wir sind bemüht, geeignete Standorte für Funkmasten zu finden", so Lowig weiter. Einige private Grundstückseigentümer würden ihre Flächen dafür gerne zur Verfügung stellen.Nur: Es tut sich nichts. "Da kann aber keine Kommune was dazu", sagt Lowig. Letztendlich sei man vom Wohlwollen der Mobilfunkanbieter abhängig. Einen Anspruch auf eine vollständige Mobilfunknetzabdeckung gibt es nicht. Schon 2015 hatte die Telekom in einem Antwortschreiben an Roland Lowig darauf verwiesen, dass das Gebiet rein topographisch schwer zu erschließen sei. Jede der Ortschaften bräuchte wohl eine eigene Funklösung. Und deshalb sei, auch aus wirtschaftlichen Gründen, nichts in dieser Richtung geplant. Das will Lowig so nicht gelten lassen: "Am Zeltplatz in Rothmannstal gibt es 25 000 Übernachtungen im Jahr bei 5000 Gästen. Da kann man doch nicht auf Wirtschaftlichkeit plädieren."Doch auch die überregionale und bundesweite Politik nimmt Lowig in die Pflicht. Der Fokus liege zu sehr auf dem Ausbau bestehender Infrastruktur. Pläne, wie beispielsweise Mobilfunk im Flugzeug zu ermöglichen? "Das kann es nicht sein, wenn hier unten nicht mal die einfachste Verbindung steht. Es geht ja wirklich nur darum, dass die 112 jederzeit erreichbar ist."Eine Lösung des Problems ist also nicht in Sicht, ein bisschen Hoffnung gibt es aber: 2013 konnten die Funklöcher zwischen Klosterlangheim und Burkheim geschlossen werden. Ein Funkmast in Altendorf, Stadtteil von Weismain, schaffte Abhilfe. Auch Isling, Roth, Mönchkröttendorf, Lahm und ein Teil von Köttel profitierten davon. "Dafür bin ich heute noch sehr dankbar", sagt Lowig mit Blick auf die damalige Unterstützung der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier (CSU). Vorsichtig optimistisch ist er auch, was einen Mobilfunkmast angeht, der bei Wattendorf im Landkreis Bamberg errichtet werden soll. Er könnte zumindest die Situation in Eichig und Rothmannsthal, inklusive Zeltplatz, deutlich verbessern.