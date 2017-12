Jonah ist Traumkind und Friedensbringer

Ein paar Stunden zu spät, aber gleichzeitig etliche Tage zu früh erblickte am Ersten Weihnachtsfeiertag der kleine Jonah Zimmermann im Lichtenfelser Klinikum das Licht der Welt.

Als der neue Erdenbürger um 11.14 Uhr geboren wurde, war die Heilige Nacht, die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, schon ein paar Stunden vorüber. So wurde aus dem "Christkind" ein "Weihnachtskind".



Doch eigentlich hatten die Ärzte Jonahs Geburtstermin erst für den 9. Januar vorhergesagt. Nierenschmerzen hatten die junge Mutter Sandra Zimmermann jedoch veranlasst, begleitet von ihrem Ehemann Falk Zimmermann, das Lichtenfelser Kreiskrankenhaus schon an Weihnachten aufzusuchen.



Im Klinikum kümmerten sich Ärzte und Hebammen rührend und professionell um die Hochschwangere.



Doch mit der Behandlung der Nierenschmerzen war es nicht getan. In den frühen Morgenstunden des Ersten Weinachtsfeiertags setzten die Wehen ein. Und dann dauerte es nur noch etwa fünf Stunden, bis ein strammer Junge mit 54 Zentimetern Körpergröße und einem Gewicht von 3730 Gramm geboren war.



Drei Geburtshelferinnen

Als Geburtshelfer leisteten die Hebamme Sigrid Löse und die beiden die Oberärztinnen Angelika Welz und Muneera Vaisakhan eine vorbildliche Arbeit. Die Mutter fühlte sich bei ihnen, nach eigenen Worten, bestens aufgehoben. Der Name ihres Sohnes stand übrigens schon vor der Geburt fest - hatte der Vater doch tatsächlich geträumt, dass der Nachwuchs Jonah heißen würde.



Name aus dem Hebräischen

Der Namen kommt aus dem Hebräischen und bedeutet - passend zu Weihnachten - soviel wie Friedensbringer.

Der kleine Erdenbürger Jonah Zimmermann ist das erste gemeinsame Kind seiner Eltern. In Ole und Frans hat er noch zwei Halbgeschwister.

Zuhause ist der Neugeborene in Horsdorf bei Bad Staffelstein. Gemeinsam mit den Eltern freuen sich auch die Großeltern Renate und Volker Kotschenreuther über den liebenswerten Nachwuchs. Weihnachtsbaby