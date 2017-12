In Ebensfeld wurde gsunga und musiziert fürs Jesuskindla

"Du - wie wor des domols?" - verpackt in fränkische Mundart und mit einfühlsamen, besinnlichen, aber auch fröhlichen Klängen ging das Konzert "Fränkische Weihnacht" in der Ebensfelder Pfarrkirche den Zuhörern ins Herz. Ein Blechbläserquintett und ein Klarinettenquartett der Musikvereinigung Ebensfeld sowie die "Kemmärä Kuckuck" erzählten die ergreifende und am Ende glückliche Herbergssuche verbunden mit der der Geburt Jesu inne wohnenden frohen Botschaft. Durch den karitativen Zweck stand die beliebte Veranstaltung, der rund 80 Zuhörer beiwohnten, unter dem Zeichen der Nächstenliebe.

Die Strahler in der Ebensfelder Pfarrkirche etwas abgedunkelt, draußen fängt es an diesem Mittwochabend zu schneien und zu stürmen an. Auch das Ambiente stimmte, als Rudolf Dierauf im Namen der Musikvereinigung und der "Kemmärä Kuckuck" die Zuhörer begrüßte, die trotz des widrigen Wetters gekommen waren. Belohnt wurde das Publikum mit einer gelungenen musikalisch-verbalen Umsetzung der Weihnachtsgeschichte. Mit "Schäferweise" , "Übers Gebirge Maria geht" oder der "Wollbacher Handschrift" boten Blechbläser und Klarinettenspieler passende Stücke dar, zauberten eine heimelige und von Hoffnung und Zuversicht getragene Atmosphäre ins Gotteshaus. Nicht wegzudenken aus der "fränkischen Weihnacht" sind die "Kemmärä Kuckuck", die mit Akkordeon, Mandoline, Hackbrett, Kontrabass und Gesang im harmonisch gestalteten Wechsel mit der Musikvereinigung Ebensfeld spielten, beispielsweise "Ein Kind ist uns geboren" oder "A himmlische Weis'".

Mit "In am Stoll" und "Ave Maria" stammten zwei der von den "Kemmärä Kuckuck" dargebotenen Stücke aus der eigenen Feder deren Leiters Hans-Dieter Ruß. Maria Kutzelmann und Ruß spielten sich zwischen den Musikstücken in der zu Gehör gebrachten fränkischen Version der Weihnachtsgeschichte verbal die Bälle zu: "Do homm sie a Reis' gemacht noch Bethlehem" "Noch Bethlehem? Ach Goddala - des wor fei weit!" "Ja, und des Schlimmste wor ja, dass in Bethlehem kaaner die Tür aufgemacht hot - net amol die eigene Verwandtschoft!" Doch trotz ärmlicher Bedingungen im Stall waren alle Strapazen am Ende vergessen, als das Jesukind das Licht der Welt erblickte: "Und die Hirten hom sich gfreut und hom gsunga und musiziert für den klaana Junge - so wie wir des jetz aa tun."

Kutzelmann und Ruß als Sprecher der fränkischen Weihnachtsgeschichte schlugen spielerisch die Brücke aus der Zeit Jesu ins 21. Jahrhundert. "Wahrscheinlich hätten sie heut bei Facebook nachgschaut, wer a Zimmer frei hot in Bethlethem und an der Krippe hätts dann an Flashmob gebn". Ein wenig gut dosierter Humor gehört bei der "Fränkischen Weihnachtsgeschichte" immer dazu. Am wichtigsten in der Gesellschaft sei - ob vor 2000 Jahren oder heute - noch immer eines, so der abschließende Satz: "Dass wir aufananner aufpassn und in Friedn mitananner lebn - dann is Weihnochten!" "Süßer die Glocken nie klingen" - bei dem bekannten Lied stimmten die Zuhörer gerne mit ein, spendeten nach der rund eineinhalbstündigen Darbietung verdienten Applaus und öffneten am Kirchenausgang Herz und Portemonnaie. Denn die "Fränkische Weihnacht" kostet zwar keinen Eintritt, freiwillige Spenden kamen aber der Rumänienhilfe zugute. Ziel des Projekts ist aktuell die Anschaffung eines Krankenfahrzeugs für die Krankenstation in den Karpaten, so Pfarrer Rudi Scharf, der den Musikern ein herzliches "Vergelt's Gott" sagte.