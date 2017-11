Im Landkreis Lichtenfels so viele Einser-Absolventen wie sonst nirgendwo in Oberfranken

"Sie haben alles richtig gemacht", betonte Wilhelm Wasikowski, Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth und Vorsitzender des IHK-Gremiums Lichtenfels, in seiner Festrede an die erfolgreichen Aus- und Weiterbildungsabsolventen im Raum Lichtenfels gerichtet.

Die Ausbildungsabsolventen haben eine zukunftsfähige und praxisorientierte Basis für ihr weiteres Berufsleben gelegt, die Weiterbildungsabsolventen haben sich für die Wirtschaft ein Stück unverzichtbarer gemacht. Besonders stolz ist Wasikowski auf die zwei Bayernbesten und die 16 Prüfungsbesten bei den Ausbildungsabsolventen sowie den vier Meisterpreisträgern bei den Weiterbildungsabsolventen.

Wasikowski machte deutlich, welchen Standortvorteil Deutschland mit der dualen Ausbildung hat. Er appelliert an die Absolventen, ihre Chancen zu nutzen: "In den kommenden 20 Jahren gehen deutlich mehr Menschen in den Ruhestand, als neu ins Berufsleben einsteigen. Pech für uns Unternehmer, die wir auf der Suche nach Fachkräften oft genug verzweifeln, Glück für Sie, weil Ihnen unglaublich viele Möglichkeiten offen stehen. Die Chancen sind da, nutzen müssen Sie sie selbst!"

Insgesamt 149 Auszubildende aus IHK-Mitgliedsunternehmen in der Stadt und im Landkreis Lichtenfels konnten ihre Prüfung erfolgreich abschließen, darunter 16 mit der Note 1 und 56 mit der Note 2. Wie auch in den Vorjahren waren die Absolventen der Unternehmen im Landkreis besonders erfolgreich, der Anteil der Einser-Absolventen ist so hoch wie in keiner anderen Teilregion Oberfrankens. Wie auch in den Vorjahren haben wieder etliche Oberfranken in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis aus ganz Bayern vorgelegt, so auch zwei Auszubildende aus dem Raum Lichtenfels. Den besten Abschluss in ganz Bayern bei den Personaldienstleistungskaufleuten 2017 kann Franziska Hofmann vorweisen (Baur Versand, Burgkunstadt), als beste Absolventin Bayerns bei den Kaufleuten im Groß- und Einzelhandel mit der Fachrichtung Großhandel hat Susanne Werner abgeschlossen (Jürgen Werner, Lichtenfels).

"Wir sind mit unseren Aufgaben gewachsen", machte Prüflingssprecher Erdi Demirbas deutlich, Bankkaufmann, (Zweckverband der Sparkasse Coburg-Lichtenfels). "Jetzt sitzen wir hier, haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Nebenbei haben wir so viel Fachliches in der Theorie und der Praxis gelernt und was vielleicht noch viel wichtiger ist, wir sind auch persönlich und menschlich gereift."

Die IHK sei klarer Marktführer bei der Ausbildung, so Wasikowski; fast zwei Drittel aller Auszubildenden entscheiden sich für eine Ausbildung in einem IHK-Mitgliedsunternehmen. Weiterbildung als Investition in die Zukunft "Der Erwerb von Wissen ist ein Prozess, der niemals endgültig abgeschlossen sein wird", so Rehorz. "Das haben die 27 erfolgreichen Absolventen der Weiterbildung längst verinnerlicht." Er relativierte Aussagen, nach denen man Karriere und einen sicheren Arbeitsplatz nur mit einem Studium erreichen könne. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige klar, dass das Studium auf der einen Seite und die Aus- und Weiterbildung auf der anderen Seite längst gleichwertig sind, auch vom Abschluss her, so Rehorz. "Mit Ihrer Meister-, Fachwirt- oder Betriebswirtprüfung haben Sie einen Abschluss, der gleichwertig ist gegenüber einem Bachelor- oder gar Masterabschluss , haben aber bereits mehrere Jahre Berufserfahrung vorzuweisen." red