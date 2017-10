IHK-Gremium sieht Mehrbedarf für Lichtenfels

"Lichtenfels profitiert von der Fertigstellung der ICE-Strecke von München nach Berlin, wird aber vor allem in Richtung Würzburg und Frankfurt abgehängt", sagt Wilhelm Wasikowski, Vorsitzender des IHK-Gremiums Lichtenfels. Hier müssten spätestens bis zum Fahrplanwechsel 2018/2019 Nachbesserungen erfolgen, fordert der IHK-Vizepräsident. "Hierzu werden wir das Gespräch mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft führen."

Deutlich verbessern würden sich die Verbindungen in Richtung Berlin, München oder Leipzig, meint Wasikowski. Brauchten die Züge bisher nach Berlin Hauptbahnhof mindestens 3:53 Stunden, so gibt es künftig eine Verbindung, die um 21:38 Uhr in Lichtenfels startet und bereits nach 2:51 Stunden in Berlin ankommt. Benötigten die Züge nach Berlin bisher meist zwischen vier und viereinhalb Stunden, seien sie künftig fahrplanmäßig fast ausnahmslos nach spätestens 3:20 Stunden in Berlin. "Allerdings müssen Bahngäste aus Lichtenfels künftig stets in Bamberg oder Coburg umsteigen. Bisher gab es täglich sieben umsteigefreie Verbindungen nach Berlin", so Wasikowski. "Trotzdem profitieren die Unternehmen und ihre Mitarbeiter bei Geschäftsterminen in Berlin vom neuen Fahrplan."

Eine Blitzumfrage unter den Mitgliedern des IHK-Gremiums hat ergeben, dass den Unternehmen die Verbindungen nach Berlin und nach München besonders am Herzen liegen. Aber auch die Verbindungen nach Frankfurt, Hamburg und Stuttgart spielen eine Rolle.



Die wichtigsten Verbindungen

München: Kaum Veränderungen bei der Fahrzeit gibt es bei den Bahnverbindungen nach München. "Allerdings werden mehr und teilweise bessere Verbindungen am Morgen angeboten." Bisher gab es wochentags vier Verbindungen mit Ankunft vor 10 Uhr am Münchener Hauptbahnhof, der schnellste Zug hat für die Strecke 4:21 Stunden benötigt. Künftig gibt es sieben Verbindungen mit Ankunft in München vor 10 Uhr mit einer Fahrzeit zwischen 2:17 und 2:55 Stunden. Wasikowski: "Dafür wurden aber die Verbindungen am späten Abend gestrichen. Ging bisher der letzte Zug um 23:31 Uhr nach München, ist künftig um 22:09 Uhr Schluss." Auch gebe es keine umsteigefreien Verbindungen mehr.

Frankfurt Eine wichtige Rolle spielt der Verdichtungsraum Frankfurt für die Lichtenfelser Unternehmen. Die Zugrelationen bleiben beim neuen Fahrplan im Wesentlichen unverändert. Die Verbindungen, bei denen in Bamberg und in Würzburg umgestiegen werden muss, sind rund fünf bis zehn Minuten schneller geworden. Wasikowski: "Allerdings entfallen dafür täglich acht schnelle Verbindungen, mit denen man in gut zweieinhalb Stunden in Frankfurt war. Hier ist man künftig meist 50 Minuten länger unterwegs. Ein klarer Rückschritt."

Würzburg Recht viele Geschäftskontakte haben die Unternehmen aus dem Lichtenfelser Raum auch nach Würzburg. "Hier verliert die Bahn deutlich an Attraktivität", sagt der IHK-Vertreter. "Gab es bisher täglich 13 Verbindungen mit einer Fahrzeit von 1:17 Stunden, benötigt man künftig wenigstens 1:26 Stunden. Diese Verbindung gibt es allerdings nur noch achtmal täglich, zu allen anderen Zeiten ist der Zug künftig mindestens 1:42 Stunden unterwegs."

Hamburg Knapp zehn Minuten länger sind die Züge ab 10. Dezember künftig nach Hamburg unterwegs, ein weiterer wichtiger Zielort für Mitarbeiter der heimischen Unternehmen. "Gab es aber bisher täglich 14 dieser Verbindungen, bei denen man knapp fünf Stunden unterwegs war, mit Ankunftszeiten am Hamburger Hauptbahnhof zwischen 9:53 Uhr und 0:08 Uhr, sind es künftig nur noch acht mit Ankunftszeiten zwischen 11:56 Uhr und 0:01 Uhr", stellt Wasikowski fest. "Auch hier also eine spürbare Verschlechterung beim neuen Bahnfahrplan."

Stuttgart Gab es bisher täglich neun Verbindungen nach Stuttgart mit einer Fahrzeit von meist 3:25 Stunden, benötigen die Züge nun mindestens zwischen 3:44 und 3:53 Stunden. Wasikowski: "Immerhin gibt es künftig jeden Abend eine Direktverbindung per Intercity, die bereits nach 3:11 Stunden in Stuttgart ankommt."

Leipzig Benötigten die Züge bisher zwischen zweieinhalb und drei Stunden für die Strecke nach Leipzig, gibt es nun drei Verbindungen, die in weniger als zwei Stunden in Leipzig sind, bei einer Abfahrt um 15:30 Uhr ist man - allerdings mit zweimaligem Umsteigen - fahrplanmäßig bereits nach 1:39 Stunden am Ziel. Eine umsteigefreie Verbindung gibt es künftig per IC über Kronach und Saalfeld, Fahrzeit rund drei Stunden.