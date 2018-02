Ideen für Schulberg werden vorgestellt

Gerne griff der Stadtrat die Anregung des Bürgervereins auf, die Ergebnisse des "Ideenwettbewerbs Schulberg" umfassender als bislang geplant vorzustellen. Einen entsprechenden Antrag hatte Stadtrat Alexander Hanna formuliert. In der jüngsten Sitzung einigte man sich darauf, die Ausstellung der Entwürfe des Wettbewerbs bis zum 28. Februar im Foyer des Rathauses zu verlängern. Die Schau kann während der allgemeinen Geschäftszeiten besucht werden.

Darüber hinaus wird Jörg Weiß von der Stadtverwaltung am Donnerstag, 15. Februar, um 16.30 Uhr sowie am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr, ebenfalls im Foyer des Rathauses, interessierten Bürgern den Wettbewerb erläutern, die einzelnen Arbeiten vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dauer etwa eine Stunde.

Überlegungen, den Stadtplaner Marek Stadthaus vom ausführenden Büro zur Vorstellung der Ausstellung nochmals nach Burgkunstadt einzuladen, wurden nach dem Hinweis von Bürgermeisterin Christine Frieß auf auf die entstehenden Kosten verworfen.

Dem Gremium lag ein Bebauungsplanentwurf des Schwürbitzer Büros Fleischmann & Fleischmann für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Lerchenbühl vor, wobei sich Stadtrat Thomas Müller (Bürgerverein) erkundigte, ob es schon eine Kostenermittlung gebe und ob die Kapazität der Versorgungsleitungen dort ausreichend wären, was die Verwaltung bestätigte.

Auch die teilweise Reduzierung der Heckenlandschaft und des Baumbestand kam zur Sprache, wobei Geschäftsleiter Sven Dietel darauf verwies, dass dies noch mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werde. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, bei der Einwohnerschaft wieder einmal dafür zu werben, bestehende Baulücken zu schließen.

Den Mitgliedern lag danach eine Vereinbarung des Landkreises Lichtenfels über den gemeinschaftlichen Ausbau der Kreisstraße LIF 14 im Ortsteil Kirchlein vor, wonach die Stadt bei einer Förderung von rund 60 Prozent mit Kosten von rund 34 000 Euro zu rechnen hat. Diesem Entwurf stimmte das Gremium zu.

Nachdem der Bayerische Kommunale Prüfungsverband seine Tätigkeit abgeschlossen hatte, konnte der Jahresabschluss der Städtischen Einrichtungen (Wasserversorgung, PV-Anlagen, Stadthalle, Freibad, Eigenjagd etc.) für 2016 vorgelegt werden, der bei einer Bilanzsumme von gut 2,8 Millionen Euro einen Jahresverlust von 40 739 Euro ergab.

Wie die Verwaltung mitteilte, beteiligte sich auch Burgkunstadt an der Bündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetages für die kommunale Strombeschaffung in Bayern von 2020 bis 2022. Dabei fiel die Entscheidung zugunsten des etwas teureren Ökostroms aus.

Nachdem sich die Tragkraftspritze der Freiwilligen Feuerwehr Ebneth-Hainweiher als sehr reparaturanfällig erwiesen hatte und erst zuletzt wieder Kosten von über achthundert Euro angefallen sind, entschied sich der Stadtrat für eine Ersatzbeschaffung mit einem Investitionsaufwand von rund 15 000 Euro, wobei insbesondere Ortssprecher und Stadtrat Dieter Schmiedel diese Neuanschaffung aus Feuerschutzgründen als notwendig erachtete.

Wie Erste Bürgermeister Christine Frieß weitergehend erläuterte, gehe der Auftrag für eine Stahltreppe am Feuerwehrhaus von Kirchlein für 16 889 Euro an die Hofmann GmbH in Wallenfels.

Eingangs hatte die Bürgermeisterin Christine Frieß auf die am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Hotel "Drei Kronen" bevorstehende Bürgerversammlung hingewiesen.