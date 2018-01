"Ich bin ein Neujahrskind"

Den Neujahrstag als Entbindungstermin könne er nur empfehlen verriet, Elias Hellmich als stolzer Vater der kleinen Karolin, die am 1. Januar als erstes Baby im neuen Jahr im Lichtenfelser Krankenhaus das Licht der Welt erblickte.



Die Autobahn war jedenfalls völlig frei, als er seine Ehefrau Stefanie in den frühen Morgenstunden ins Lichtenfelser Klinikum brachte. Schon in der Nacht gegen vier Uhr hatten die Wehen eingesetzt und um halb acht war definitiv klar, dass die Geburt unmittelbar bevorstand.



Eigentlich war das große Ereignis erst am 6. Januar vorgesehen, doch wozu noch länger warten, dachte sich wohl die kleine Prinzessin, als draußen in der Nacht die Silvesterraketen in den Himmel zischten. Auch wenn bei der Geburt alles glatt über die Bühne ging, es dauerte doch bis 14.59 Uhr, ehe das kleine Mädchen seiner stolzen Mutter in den Arm gelegt werden konnte. 3620 Gramm schwer, 53 Zentimeter groß und schon mit vielen dunklen Haaren ist Karolin ein richtiges Prachtkind, ein gutes Zeichen fürs neue Jahr auch für die Hebammen, Schwestern und Ärzte des Lichtenfelser Klinikums.



Die konntenzu Neujahr auch ihre Statistik 2017 abschließen. Stolze 535 Geburten gab es im Lichtenfelser Kreißsaal: 273 Jungs und 263 Mädchen. Die Differenz zwischen der Zahl der Kinder und den Geburten erklärt sich aus der Tatsache, dass 2017 eine Zwillingsgeburt dabei war. Die beiden größten Jungs in der Jahresbilanz wogen beide 4820 Gramm, das leichteste Baby, ebenfalls ein Junge wog 2040 Gramm.



Über zu viel Freizeit konnte man sich auf der Entbindungsstation jedenfalls nicht beklagen. Im Schnitt ein bis zwei Geburten täglich hielten die Geburtshelfer auf Trab. Dabei steht neben dem Wohl des Kindes auch das der Mutter im Vordergrund. So auch bei Stefanie Nüßlein, die nach der Entbindung die erste Nacht zur Sicherheit im Kreißsaal verbrachte, ehe sie am nächsten Morgen zusammen mit ihrem Töchterchen auf die Neugeborenen Station verlegt wurde.



Foto: kann die kleine Karolin Hellmich später von sich sagen. Sie wurde als erstes Kind ihrer Eltern Stefanie Nüßlein und Elias Hellmich am 1. Januar 2018 im Lichtenfelser Klinikum geboren. - Foto:kag