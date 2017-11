"Holzwurm" bohrt in einer Schneyer Versorgungslücke

Das fränkische Wirtshaus gehört zu den Institutionen, die mit schöner Regelmäßigkeit für tot erklärt werden. Und wenn man über Land fährt, stößt man immer wieder auf Wirtshäuser, die entweder ganz geschlossen oder in Pizzerias umgewandelt wurden. Auch in Schney schloss in den Jahrzehnten ein Dorfwirtshaus nach dem anderen. Die lange Wirtshaustradition konnte nicht durch zahlreiche Vereinsheime ersetzt werden. Mit der Eröffnung einer Gaststätte im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins kehrt jetzt wieder ein Stück dörflicher Gastlichkeit zurück.

Der Bauausschuss des Stadtrates befürwortete am Dienstag den Bauantrag für die Nutzungsänderung des Vereinsheims in eine Gaststätte an der Friedrich-Ebert-Straße 65. Einige Stadträte hatten das Lokal bereits beim Sommerfest des Vereins in Augenschein genommen und waren des Lobes voll. Siegbert Koch von den Grünen schwärmte: "Es ist wunderbar hergerichtet." Elke Werner (SPD) stellte fest: "Es ging in erster Linie darum, das Vereinsheim zu erhalten." Auf die Frage von einigen Ausschussmitgliedern, was denn die Nachbarn davon hielten, erläuterte Werner, dass alle Auflagen des Landratsamtes für das Betreiben einer Gastwirtschaft erfüllt seien. "Es ist mit den Nachbarn, die in ihrer Nachtruhe nicht gestört werden wollen, alles geregelt. Ab 22 Uhr herrscht Ruhe."

Übereinstimmung herrschte darüber, einen Bauantrag der Firma Ströer Media Deutschland für die Errichtung einer doppelseitigen beleuchteten Plakatanschlagtafel an der Bamberger Straße 40 im Bereich des Güterbahnhofs abzulehnen. Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) berief sich auf die bayerische Bauordnung, die bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen verkehrssicher sein müssen. Außerdem dürfe die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs durch bauliche Anlagen und deren Nutzung nicht gefährdet werden. Ein ähnlicher Antrag, mit einem geringfügig veränderten Standort, sei schon einmal gestellt und aus den gleichen Gründen abgelehnt worden. Baumamtsleiter Günther Lorenz wies darauf hin, dass die Firma gegen den Beschluss klagen wolle.

Dem Antrag der Firma Vepack Baumanagement wurde stattgegeben, eine Wohnanlage mit sieben Einfamilienhäusern an der Alten Coburger Straße 22 zu errichten. Die Bauweise mit Flachdach entspreche den Festsetzungen, so Günther Lorenz. Nichts im Wege steht der Firma Microfol Compounding, eine Verladesiloanlage sowie eine Anlage mit Einhausung und Errichtung von Werbeanlagen in der Michael-Och-Straße 7 in Schney zu bauen. Lorenz erläuterte, dass die Höhen der Silos am Firmengebäude 22 Meter und außerhalb 17 Meter betrügen.

Keine Einwände gab es bei dem Bauantrag der Firma Werkzeugbau Siegfried Hofmann, eine Winkelstützwand und ein Kühlschmierstofftank an der Michael-Och-Straße 5 in Schney zu errichten. Der Bauantrag der Firma Zauritz und Kettner für Nutzungsänderung von Büroräumen in Ferienwohnungen an der Dr.-Martin-Luther-Straße 1 wurde befürwortet. Das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung eines Doppelcarports in der Nähe des Mainwiesenwegs in Kösten wurde nicht erteilt. Das geplante Bauvorhaben im Außenbereich beeinträchtige öffentliche Belange, da es dem Flächennutzungsplan nicht entspreche, stellte der Bürgermeister fest. Die Errichtung des Carports auf dem Grundstück des Antragstellers wäre vertretbar. Hügerich stellte in Aussicht, in Zukunft den Flächennutzungsplan in Übereinstimmung mit dem Landratsamt zu ändern. In Geduld müsse sich der Ausschuss üben, die Bebauungspläne wie angekündigt überarbeitet zurück zu bekommen, beschied er eine Anfrage von Johannes Oppel (Wählervereinigung Leuchsental-Jura). Das Bauamt habe derzeit alle Hände voll zu tun, sagte Hügerich und verwies auf die Planungen vom neuen Baugebiet "Maintal" in Reundorf und dem Gewerbegebiet Seubelsdorf.