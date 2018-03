Hinschauen, wo andere wegsehen

Hell blinkend leuchtet das Blaulicht. Kein Unfall ist passiert, niemand verletzt. Trotzdem stehen rundherum Einsatzkräfte, gekleidet in ihren Uniformen. Statt einem Menschen helfen oder eine Unfallstelle sichern zu müssen, singen sie. Stimmen Lieder an wie "Möge die Straße uns zusammenführen".

Sie stehen in der katholischen Kirche und schauen auf die Notenzettel vor ihnen, Feuerwehrmänner, Sanitäter, Polizisten - die Reihen sind voll mit Rettungskräften aus dem gesamten Landkreis. Das gemeinsame Singen, das Miteinander, das soll die Gemeinschaft untereinander stärken. Darum geht es bei dem alljährlichen Notfallseelsorge-Gottesdienst der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV).

Sehen und Wahrnehmen - das ist das Thema des Abends und gleichzeitig so wichtig für die Aufgabe eines jeden Helfers: "Einsatzkräfte müssen hinsehen und einen Anblick ertragen, auf den sie verzichten können", sagt Clemens Grünbeck, der gemeinsam mit Simon Croner und Alfred Bernhardt den ökumenischen Gottesdienst organisiert hat. "Anspannung spüren und Leid ertragen müssen sind etwas, das den Versammelten in der katholischen Kirche nicht fremd ist. Es gehört zu ihrer Aufgabe, Menschen zu retten und schnell Entscheidungen zu treffen, auch wenn ihre Einsätze oft schwer zu ertragen sind. Denn sie "müssen dort hinsehen, wo andere wegsehen", hebt Simon Croner hervor.

Oft geht dieses Hinsehen aber nicht spurlos an den Einsatzkräften vorbei: Seelischer Schmerz ist dann die Folge, wenn die Betroffenen das Gesehene nicht verarbeiten können. Die Psychosoziale Notfallversorgung bietet daher eine Möglichkeit, mit dem seelischen Stress besser umgehen zu können. Ein offenes Gespräch mit einem Seelsorger kann helfen, eine Krise zu überwinden. Oder ein Austausch mit Familie und Freunden. Dass ihre Aufgabe wichtig ist, um Menschen das Leben zu retten, und ihre Arbeit von der Gesellschaft wertgeschätzt wird, müssen sich die Einsatzkräfte nur stets vor Augen halten, meint Simon Croner und deutet auf das Blaulicht, das während der Zeremonie geleuchtet hat. Es steht für ihn nicht nur für einen Unfall oder Verletzte, sondern auch für Kameradschaft und Wertschätzung. Diese Wertschätzung findet sich auch in der Bibel: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", liest Croner vor. Dieser Satz Jesu gilt nicht nur als Regel der Nächstenliebe. Er fasst auch zusammen, warum die Arbeit der Retter gebraucht wird..