Herzen und Geldbörsen öffneten sich beim Kutzenberger Weihnachtsmarkt

Die Kinder schwenkten ihre bunten Laternen, sangen fröhlich und zauberten den Senioren des Pflegezentrums Obermain ein Lächeln auf die Lippen. Kurz zuvor hatten die Heimbewohner selbst mit dem "Eugeria-Chor" fröhliche adventliche Weisen wie "Oh du fröhliche" dargeboten. Die Generationen reichten sich auf wunderschöne Art und Weise die Hand beim Weihnachtsmarkt in Kutzenberg.

Auch wenn der Schnee nicht leise rieselte wie in einem der zu Gehör gebrachten Lieder - zumindest die Celsiusgrade gestalteten sich anders als im Vorjahr diesmal durchaus schon ein wenig winterlich. Doch meteorologische Rahmenbedingungen spielten beim Weihnachtsmarkt des Pflegezentrums ohnehin nicht die entscheidende Rolle. Warmherzig und familiär wie immer gestaltete sich die Atmosphäre bei dem beliebten Fest, das sich auch diesmal zum Publikumsmagneten entwickelte.

Zum einen boten rund ein Dutzend Verkaufsstände eine bunte Warenvielfalt. Die einen erstanden hübsche Deko wie Mistelzweige, Windlichter oder Holzsterne, andere leckere selbst gemachte Marmelade oder herrlich duftende Honigkerzen. Bei der Vorbereitung hatten sich die Bewohner des Pflegezentrums Obermain auch heuer wieder eingebracht, hatten etwa bei Herstellung der Zimtwaffeln mitgeholfen. Letztere gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln. Gleiches galt für die Tombola. "Alle Lose verkauft", meldeten die jungen Losverkäuferinnen fröhlich bereits nach eineinhalb Stunden.

Das Portemonnaie zu öffnen, lohnte sich gleich mehrfach. Zum einen verbreiten die erworbenen Artikel oder bei der Tombola gewonnenen Preise zu Hause Freude - für sich selbst oder als Geschenk für die Liebsten. Unter der Motto "Alt hilf Jung" floss der Erlös aus Artikelverkauf und Tombola außerdem wieder einer guten Sache zu, in diesem Jahr dem Kindergarten in Kleukheim. Die Jungen und Mädchen des Kindergartens bedankten sich auf ihre Weise mit dem eingangs erwähnten Auftritt. Auch ein kleines "Theaterstück" zeigten sie.

Überhaupt hatte sich das Pflegezentrum mit Heimleiter Marc Schießl und zahlreichen weiteren Mitwirkenden aus dem Heimteam wieder ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen. Musik durfte da natürlich nicht fehlen. So lauschten die Besucher den Klängen der Rattelsdorfer "Zauberharfen" mit ihren als Veeh-Harfen bekannten Zupfinstrumenten und des Posaunenchors aus Birkach. Heinz Anders, der beim Kutzenberger Weihnachtsmarkt nicht wegzudenken ist, begleitete eingangs am Keyboard den Eugeria-Chor. Ebensfelds Bürgermeister Bernhard Storath war es eine Freude gewesen, den beliebten vorweihnachtlichen Markt als Schirmherr eröffnen zu können. Er habe am Morgen beim Gottesdienstbesuch den Bibel-Spruch "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan" gehört. In schönster Art und Weise setze der Weihnachtsmarkt "Alt und jung" mit gelebtem Miteinander der Generationen dies um. Die fröhlichen Gesichter in Kutzenberg gaben ihm Recht. Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen, dafür hatte einst schon Don Bosco plädiert.